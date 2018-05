Ismutter: Brolukning truer vores forretning

Lukningen af Den Gamle Lillebæltsbro har ikke kun konsekvenser for maskinstationer og entreprenører. Nu truer brolukningen også de små spisesteder ved broen.

I løbet af den seneste uge er omsætningen hos Skovgrillen på Hindsgavl tæt på Den Gamle Lillebæltsbro styrtdykket. Den drastiske tilbagegang i kunder hænger snært sammen med, at broen til Jylland for en uge siden blev lukket for al biltrafik.

- Vejret har været stabilt de seneste uger, så derfor kan jeg direkte sammenligne den seneste uge med ugen før, siger ismutter hos Skovgrillen, Birgit Munk.

Siden lukningen af broen er omsætningen på hverdage faldet med 50 procent, og i weekenderne er salget gået ned med 25 til 30 procent.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Den yderste konsekvens er jo, at jeg ikke kan klare det økonomisk, siger Birgit Munk.

Skovgrillen er vant til jævnligt vejarbejde på Lillebæltsbroen, som oftest har indflydelse på omsætningen. Men i år er det i modsætning til tidligere år en periode på fem måneder, hvor broen vil være helt lukket.

Men selvom brolukningen har stor betydning for hendes forretning forstår hun, at brolukningen er nødvendig og roser samarbejdet med kommunen og Vejdirektoratet.

- Jeg oplever, at der er blevet gjort, hvad der kan gøres. Det havde naturligvis været optimalt, hvis arbejdet kunne finde sted om vinteren, men jeg må jo tro på, at det ikke kan lade sig gøre, siger ismutteren.

Hun havde håbet, at hun kunne få lov at stille et reklameskilt op på motorvejen, men det tillader reglerne for skiltning ikke.

- Det er skidt. Men jeg kan jo ikke sige, at man ikke skal reparere broen, siger hun.

Vejdirektoratet har også bebudet reparationer og lukning af broen til næste år.