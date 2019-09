Ismutter jubler over broåbning: - Jeg har mistet halvanden million kroner

Fredag morgen er Den Gamle Lillebæltsbro, der har været spærret for trafik siden januar, genåbnet.

Det vækker glæde hos de erhvervsdrivende i Middelfart. Skovgrillen anslår, at den har mistet et større beløb som følge af brolukningen.

- Det har været træls. Jeg har mistet halvanden million kroner i år, siger ismutter Birgit Munk til TV 2/Fyn.

Er det noget, du kan mærke?

- Selvfølgelig. Det er også en slags penge, siger hun.

Gik glip af sommeromsætning

På grund af renoveringen af broen har Birgit Munk haft mindre personale på.

Det er særligt gået hårdt ud over butikken, at broen har været lukket i løbet af sommeren.

- Det er dér, jeg skal tjene mine penge. En fjerdedel af min omsætning ligger i juli, så det kan mærkes, forklarer Birgit Munk.

Det skal der laves om på nu.

- Nu holder vi fest hele weekenden. Vi tænder bål og laver gratis snobrød, siger Birgit Munk.

Renovering skal holde i 50 år

Den Gamle Lillebæltsbro trængte til en omfattende renovering, da flere dele af broen var slidte. Ifølge Vejdirektoratet skal renoveringen holde de næste 50 år.

Også den del, der adskiller jernbanen og kørebanen, trængte til at blive udskiftet.

Broen har derfor i to lange perioder været lukket for biltrafik: 20 uger i 2018 og 35 uger i 2019.

Togtrafikken og gangstien har været opretholdt som normalt. Bilister har i stedet for skulle krydse Lillebælt via motorvejen over Den Nye Lillebæltsbro.