Isspisere: Gratis is siger man da ikke nej til

Flere hundrede fynboer trodsede den bidende kulde, da isboden Paradis i Odense åbnede lørdag og bød på gratis is.

Traditionen tro bød isboden Paradis på Mageløs i Odense på gratis is, da den åbnede lørdag, og selv bidende frost kunne ikke holde fynboerne væk.

Det er pissekoldt; men det er gratis Kathrine Rasmussen, Odense

Mange af dem ventede gerne en halv time, og nogle kom endda flere timer før butikken åbnede klokken 11, fordi de første otte gæster fik en kæmpe is med otte kugler.

- Det er pissekoldt; men det er gratis, så det er det værd siger Kathrine Rasmussen fra Odense.

Man siger aldrig nej til gratis is Eva Helene Abrahamsen, Odense

- Man siger aldrig nej til gratis is, siger Eva Helene Abrahamsen - også fra Odense.

TV 2/Fyn traf Frida Nygaard Ulrichsen fra Odense på vej ud af butikken:

- Nu har vi fået isen, så kan vi gå et varmere sted hen og spise den, siger hun.

- Er det det værd?

- Det er det i hvert fald.

For Ulrikke Lund Harboe og hendes veninde er det blevet en tradition at hente gratis is, og de havde garderet sig mod kulden:

- Vi har masser af tøj på, så der er sørget for, at vi ikke fryser.

Nok den koldeste åbning nogensinde

Paradis har uddelt gratis is, når de åbner for sæsonen, i 11 år, og indehaveren, Simon Brandt mener, at 2018-udgaven er den koldeste åbning nogensinde.

Det vidner bare om, at det er blevet en tradition for odenseanerne Simon Brandt, ejer, Paradis

Han er dog godt tilfreds med fremmødet:

- Jeg synes det er flot. Der er masser af mennesker. Det vidner bare om, at det er blevet en tradition for odenseanerne, siger han.

Han erkender dog, at køen ikke var så lang som tidligere år.

- Vi kan godt mærke, at det er koldt; men vi håber, det bliver bedre i løbet af foråret.

Tidligere år har Paradis delt omkring 150 liter is ud til omkring 1000 mennesker i de tre timer, tilbuddet er åbent.

Læs også Gratis is skabte megakø