It-overvågning: Nyborg melder ikke it-firma til politiet

Der bliver ingen politianmeldelse ud af it-skandalen i Nyborg, hvor kommunalt ansatte på 4Kløverskolen blev filmet med skjult kamera.

Det har et flertal i Nyborg Kommunes Økonomiudvalg mandag besluttet.

Kommunen har fået Advokatfirmaet Kielberg til at vurdere, om it-firmaets optræden og brug af falsk identitet er nok til en politianmeldelse og efterfølgende sigtelse.

Det tror det odenseanske advokatfirma ikke på - alene af den grund, at kommunens it-chef selv hyrede firmaet til at teste it-sikkerheden herunder med skjult kamera.

Det fremgår af en aktindsigt til TV 2/Fyn.

- Konsulenten fra it-firmaet må formodes at have vildledt medarbejderne på de pågældende lokationer, men disse medarbejdere var alle ansat af Nyborg Kommune. Og it-firmaet var netop ansat af Nyborg Kommune til at udføre de pågældende sikkerhedstests og til at foretage "angreb" på den etablerede sikkerhed omkring borgernes data. Der er derfor ikke tale om, at Prueba Cybersecurity har vildledt eller "skuffet i et retsforhold", idet det er kommunen selv, der har bestilt firmaet til at udføre det pågældende arbejde, hedder det i svaret fra Kielberg Advokater.

Ingen grænser

Det fremgår også af sagsfremstillingen, at kommunens it-chef, der har fået en advarsel efter episoden, gav tilladelse til, at firmaet måtte rode i kommunens affaldscontainere efter cpr-numre og brugbare informationer.

Der var ikke nævnt nogen begrænsninger for firmaets ageren.

Socialdemokraterne i Nyborg Byråd fastholder, at der bør ske politianmeldelse af firmaet.

Ifølge gruppeformand Sonja Marie Jensen vil partiet dog ikke politianmelde sagen på egen hånd.

- Der er intet, der tyder på, at kommunen har opfordret firmaet til at forfalske id-kortet. Derfor må vi gå ud fra, at man har handlet på egen hånd, og det er en meget alvorlig sag, siger Sonja Marie Jensen.