Skoleleder: It-spionage var et overgreb

Tirsdag den 20. november 2018 opdagede skoleleder på 4Kløverskolen, Palle Graae Nielsen, noget lusket ved en mand, der var ankommet på skolen under påskud af at være fra kommunen.

Fra mandens taske fulgte et skjult kamera med i alt, hvad der skete.

Derfor konfronterede skolelederen den fremmede, som viste sig at være medarbejder i et it-firma, som Nyborg Kommune havde bedt om at kontrollere skolens it-sikkerhed. Det, har kommunen erkendt, var en fejl.

Læs også Hemmelig redegørelse: Skjult optagelse var ikke overvågning

Ifølge fyens.dk er sagen, efter et langstrakt forhandlingsforløb, nu afsluttet med, at kommunen skal betale en bod på 70.000 kroner til faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, der har indgået forliget med Kommunernes Landsforening.

- Det var nok, hvad jeg havde regnet med. Ellers ved jeg ikke, hvor vi havde været henne, siger skoleleder på 4Kløverskolen, Palle Graae Nielsen.

Han beskriver det, der tidligere er kaldt it-skandalen i Nyborg Kommune, for et overgreb.

- Det kaldte jeg det for et år siden, og sådan vil jeg stadig beskrive det i dag, siger han.

Ikke kendetegnende for samarbejde

Ud over det skjulte kamera havde it-medarbejderen også et falsk id-kort fra kommunen. Oplevelsen har sat sig dybt hos skolelederen.

- Jeg vil ikke beskrive det som en fejl, men som en kalkuleret beslutning, siger han.

Læs også Efter it-skandale: Nyborg Kommune melder ikke firma til politiet

Samtidig understreger han dog, at det ikke er noget, der karakteriserer den måde, skolen og kommunen normalt samarbejder på.

- Jeg har været skoleleder i kommunen i over ti år, og jeg er glad for det, siger Palle Graae Nielsen og fortsætter:

- Men mit ledelses-dna er baseret på tillid, og det er et grundlæggende tillidsbrud, der er begået her.

Eksempel til skræk og advarsel

Efter at jeg afslørede spionen og den slags kontrolforanstaltninger, er det blevet et skræmme-eksempel på, hvordan man ikke skal gøre Palle Graae Nielsen, skoleleder på 4Kløverskolen

Mere end det, at sagen nu er afsluttet, glæder Palle Graae Nielsen sig over, at han var vaks den tirsdag i november sidste år.

- Hvis jeg ikke havde været så handlekraftig den dag, havde det fortsat, siger han.

Det er noget, han ved med sikkerhed. For da han konfronterede spionen, forklarede vedkommende, at han havde samme opgave andre steder og derfor ikke ønskede at få sit forehavende afsløret.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at det var fortsat, slår skolelederen fast.

Læs også Efter sag om skjult kamera på skole: Borgmester må stå skoleret

Men nu har han tiltro til, at det ikke er en praksis kommunen eller nogen andre ønsker at prøve kræfter med igen.

- Efter at jeg afslørede spionen og den slags kontrolforanstaltninger, er det blevet et skræmme-eksempel på, hvordan man ikke skal gøre, siger Palle Graae Nielsen, der er både glad for og stolt af, at han fik afsløret spionen.

Klar erkendelse

Ifølge kommunaldirektør Lars Svenningsen er det rart, at der nu er indgået et forlig, så sagen definitivt er afsluttet.

- Jeg synes, det har været en beklagelig sag. Kommunen har fra starten sagt, at vi har ageret forkert i sagen, og heldigvis er sagen nu endt i et forlig med alle parter, siger kommunaldirektøren.

Læs også It-skandalen i Nyborg: Socialdemokraterne kræver ekstern undersøgelse

Han forklarer, at sagen har betydet, at it-sikkerhed nu ikke bliver betragtet som et ledelsesansvar, men et fælles ansvar.

- Den har blandt andet ført med sig, at vi har ændret organiseringen omkring it-sikkerhed i Nyborg Kommunen. Vi har nu en styregruppe, som jeg selv er formand for, hvor vi har decentrale ledere og personalerepræsentanter med.

Beløb er uden betydning

De 70.000 kroner, som Nyborg Kommune ifølge forliget skal betale i bod, ærgrer skoleleder Palle Graae Nielsen sig over. Ikke over beløbets størrelse, men at en principiel sag skal gøres op i penge.

- Det er utidigt, at der skal blandes penge ind i det, siger han og fortsætter:

- Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det har kun en symbolsk karakter.

Sagen har påvirket skolelederen, der nu vælger at anskue sagen fra en positiv vinkel.

- Det, jeg kan glæde mig over, er, at jeg fik afsløret en spionsag, så det ikke sker igen.