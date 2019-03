Italiensk festival blandt modtagere af H.C. Andersen Prisen

Så må han til det igen, kunsteren Jens Galschiøt, at fabrikere tre priser, der i starten af april skal uddeles til årets modtagere af H.C. Andersen Prisen. Det er nemlig en statuette formet som en bog i kobber, der er den blivende gave til modtagerne.

En af dem, der skal på scenen og takke for prisen, er borgmesteren i byen Sestri Levante i Italien. Her afholder man Andersen Premio & Festival, fordi H.C. Andersen en enkelt aften i 1883 var i byen. De seneste 52 år har man uddelt eventyrpriser i den fynske digters navn.

Italiens glæde

- Jeg ønsker at takke H.C. Andersen Priskomité for den vigtige anerkendelse. Det er en pris, som glæder os og gør os stolte, fordi den både bekræfter værdien af vores festival samt byens passion for H.C. Andersen og eventyrverdenen, udtaler Valentina Ghio, borgmester i Sestri Levante.

De to andre prismodtagere i år er Pivot ved Mette-Louise og Jesper Kryger, samt Ivy York Möller-Christensen. Der er tale om henholdvis et dansk danse-ensemble og en tysk professor ved Europa-Universität i Flensborg, der igennem både bøger og foredrag formidler H.C. Andersen.

- Selvom det er H.C. Andersens 214-års-fødselsdag, vi fejrer i år - så er han stadig en uudtømmelig inspiration for mange mennesker over hele verden, og dem vil vi gerne belønne, siger Susanne Wiese Kristensen fra H.C. Andersen Priskomité.

Pris uddelt siden 1996

Sidste år var den danske kunstner Sebastian en yderst rørt modtager af prisen. Og siden 1996, hvor priserne blev uddelt for første gang, har blandt andre Ib Spang Olsen, Susse Wold, Ghita Nørby og Johannes Møllehave været på scenen for at takke for hæderen.

Ved prisoverrækkelsen den 2. april er det kulturminister Mette Bock, den italienske ambassadør Luigi Ferrari og Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, der overrækker kobberbøgerne.