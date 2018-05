Stort butikscenter får ja til udvidelse

Tirsdag blev By- og Kulturudvalget i Odense enige om at give tilladelse til udvidelsen af Tarup Center. Nu skal byrådet også lige give sit ja.

Alt tyder på at Tarup Center nu for alvor kan gå i gang med planlægningen af en op til 2.285 kvadratmeters udvidelse af centret.

Tirsdag aften blev By- og Kulturudvalget nemlig enige om, at give udvidelsen af Tarup Center, der har været længe undervejs, grønt lys.

Nu mangler Byrådet i Odense Kommune bare at give et rungende ja, og så kan byggearbejdet ellers gå i gang i efteråret.

Centerbyggeriet kan blive op til 16,5 meter højt eller fire etager højt ud mod krydset ved Rugårdsvej og Rismarksvej. Bygningerne ud mod Rismarksvej i retningen mod Rugvang kan blive op til tre etager højt.

Foto: Odense Kommune

Bekymringer fra lokale

Forslaget om udvidelsen af det lokale center i Tarup er ikke blevet lige godt modtaget af alle.

Flere lokale har nemlig indsendt høringssvar og dermed deres bekymringer i perioden fra den 12. februar og indtil den 10. april, hvor forslaget har været i høring.

Læs også Efter afslag: Her må kæmpeskilte godt være i trafikken

Der er blevet modtaget 14 høringssvar, som handler om bekymringer til parkeringsmulighederne og trafikken ved centret, støjgener, højden på byggeriet og opstilling af lystavler.

Og netop de to sidstnævnte gav anledning til rettelser i udvalgets afgørelse.

Flere borgere har givet udtryk for frygt for gener i form af tab af dagslys og skygge ved det kommende høje byggeri. Derfor har By- og Kulturudvalget tirsdag aften besluttet, at bygningerne højst må være 16 meter højdt og placeres længst muligt mod vest, så det ikke er synligt fra Rismarksvej.

Bekymringerne fra de lokale lød også på skiltningen og lysreklamerne, som der ikke ønskes tilladt på området omkring Tarup Center. Nogle naboer frygter det skiftende lys. For at imødekomme bekymringerne har udvalget beslutte, at skiltning ikke må opsættes i en højde over første sal.

Udvalget besluttede også, at forbyde skiltning og reklamering på facader mod Solgårdsvej.

Læs også Politi siger nej: Lysreklame på idrætshal farlig for trafikken