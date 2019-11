Fynske vejprojekter: Ja til at udvide motorvejen syd om Odense

Stort set hele vejen rundt i det politiske landskab siger de ja til at udvide motorvejen syd om Odense. Blandt andre er Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen helt klar i mælet i den sag:

- Det har meget høj prioritet, at vi hurtigst muligt får gjort færdigt med seks spor hen over Fyn. Hele vejen syd om Odense, siger venstremanden.

Investering i motorvejen får han opbakning til fra den anden side af Folketingssalen. Her siger Karsten Hønge fra SF nemlig:

- Vi er skam også glade for motorveje. Det er klart, at vi helst ser mest mulige investeringer i tog, busser, letbane og den slags. Men der altså også en række projekter, hvor det er nødvendigt, at vi investerer i vores motorveje.

Lunkent signal om Lillebælt

Til gengæld er der lidt mere slør i prioriteringerne, når det handler om at krydse Lillebælt.

- Jeg er ikke prarat til at gå ind og slås for en ny Lillebæltsbro i denne omgang. Det må vente til et senere tidspunkt, siger Radikale Venstres Rasmus Helveg Petersen.

Kristian Pihl Lorentzen ønsker, at der en gang for alle bliver lavet en analyse af, hvilke forbindelser der på lang sigt er brug for mellem Fyn og Jylland.

- Og i det hele taget imellem Østdanmark og Vestdanmark. Og nå vi har resultatet, så kan vi se, hvor vi skal slå til - om det skal være ved Lillebælt eller et andet sted for at styrke kapaciteten.

Men ligesom Radikale Venstres Rasmus Helveg Petersen, så er Karsten Hønge (SF) lunken overfor, at styrke turen over Lillebælt.

- Vi har simpelthen ikke set trafiktællinger, der endnu kan gøre, at det er det der ligger øverst, siger Karsten Hønge og slår fast, at en ny Lillebælts-forbindelse ikke har høj prioritet hos SF.

SF-støtte til Odense-drømme

Til gengæld støtter SF flere Odense-politikeres drømme om at sætte gang i en etape 2 af letbanen, som kan bringe Vollsmose og Odense NØ tættere på resten af byen.

- Man vurderer, at det kommer til at koste lige knap to milliarder. Vi foreslår, at staten giver den ene milliard og kommunen og regionen giver den anden milliard, siger Karsten Hønge.

Her er Kristian Pihl Lorentzen afvisende overfor tanken, mens Rasmus Helveg Petersen er lidt mere end lun på letbanens etape 2.

- Jeg synes, at etape 2 af letbanen har meget stor og langtrækkende betydning for Odenses udvikling.

Rasmus Helveg Petersen tilføjer, at han vil kæmpe for netop letbanens etape 2, fordi han regner med, at der er et bredt flertal for det tredje spor på Den Fynske Motorvej.

Kristian Pihl Lorentzens argumentation for afvisning af en videreførsel af letbanen i Odense er, at letbanen er dyr at etablere og dyr at drive.

Han ser hellere det busbaserede kollektive transportsystem BRT (Bus rapid transit, red.), der er designet til at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem.

- Vi er meget mere optaget af at skaffe os højklasse kollektivtrafik, grøn trafik, ved hjælp af BRT-busser, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Trafikpolitikernehar således kridtet banen op til de kommende forhandlinger om fremtidens trafikinvesteringer.

Umiddelbart tegner der sig et flertal for, at Fyn vil få udvidet resten af motorvejen, mens der vil blive en del armlægning om blandt andet letbanen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har allerede lagt op til et puslespil af de store. Han har nemlig bebudet, at han vil gå efter det bredest mulige forlig, når der i det nye år skal forhandles en aftale på plads.

Aftalen vil frem til 2030 rumme investeringer for over 100 milliarder kroner i veje, broer, havne og jernbaner over hele Danmark.

