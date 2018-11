Jagten på de fynske mårhunde styrkes

Jægere, Naturstyrelsen og andre naturelskere har de seneste mange år kæmpet for at holde mårhunden væk fra Fyn.

Men muligvis forgæves.

31. oktober blev en mårhund spottet nord for Kerteminde ved Hverringe Gods. Fire dage senere så en skød en jæger den invasive art på Tåsinge.

Mårhundene er allerede massivt tilstede i den jyske natur, men det tyder på, at mårhunden har krydset Lillebælt.

Mårhunden er en invasiv art og et effektivt rovdyr, som kan udkonkurrere for eksempel grævlingen og ræven. Den er også en trussel mod fugle og mindre pattedyr, som ikke er vant til mårhunden.

Derfor har Venstres fynske miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen, spurgt om Miljøstyrelsen kunne gøre noget for at støtte op om bekæmpelsen af mårhundene.

Svaret er nu kommet.

Miljøstyrelsen afsætter 100.000 kroner, som fynske jægere og jagtforeninger kan søge om. Pengene skal blandt andet bruges til vildtkameraer og fælder.

- Mårhunden er farlig og sygdomsspredende. Jeg er tilfreds med, at der er sat ekstra penge af til at støtte jagten på mårhundene. Stor ros til jægerne og Naturstyrelsen, der er gået ind i jagten på mårhunden, siger Erling Bonnesen (V).

Derudover har Miljøstyrelsen også bedt Naturstyrelsen om at udsætte flere GPS-mærkede mårhunde. På Fyn er der allerede udsat GPS-mærkede mårhunde, som også kaldes "judashunde".

"Judasmårhundene" er steriliserede og tanken er, at de skal finde en mage i naturen. Når mårhundene har fundet hinanden kan jægere spore sig frem til mårhundeparret og derefter aflive den vildtlevende mårhund.

Håbet er, at man ved at sætte flere ud har større chance for at finde de mårhunde, der lever vildt på Fyn.

