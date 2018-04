Jagten på Fyns bedste joke: Hvem lavede hærværk i zoo?

Hvad griner du af? TV 2/Fyn søger fynboernes allerbedste vittighed.

Hvad griner fynboerne af?

Er det de platte, de vandede, de underholdende eller de frække jokes?

Svaret på joken i artiklens overskrift er selvfølgelig: Det gjorde balamaerne!

TV 2/Fyn prøver at finde Fyns allerbedste vittighed, og du må meget gerne komme med dit bidrag.

Det har en række fynboer allerede gjort på en video på TV 2/Fyns Facebookside. En af dem, der er kommet med et bud på Fyns bedste vittighed, er Karina Gerlach, der skriver:

En dame gik ind i en skoforretning og sagde til ekspedienten: "Jeg skal købe nogle snørebånd, jeg skal købe nogle snørebånd."

Ekspedienten svarede: "Ja, hvordan kan det være, at du siger det to gange?"

"Jow, det er, fordi det er til mine Ecco-sko."

Thomas Larsen er også kommet med et bud:

Jeg er holdt op med at bruge blinklys ... Det rager ikke folk, hvor jeg skal hen ...

Av, av, av

Et fjerde bud har vi fået fra Michael Jørgensen:

Der var en københavner, der skød en fugl på en jydes mark, så kom jyden og sagde, det er min.

Nå, sagde københavneren, kan vi ikke sparke om det, jo hvad går det ud på, sagde jyden?

Jo, ser du, man står med spredte ben, og så får den ene lov til at sparke.

Ok, sagde jyden, men så vil jeg have lov til sparke først, det var så også i orden. Jyden tog et ordenligt tilløb og sparkede, så københavneren gik fuldstændig i knæ.

Der gik så et pænt stykke tid, så rømmede han sig, ok, så er det min tur.

Nej, ved du hvad, behold du bare fuglen.

Send din bedste vittighed

Til sommer laver alle otte TV 2-regioner et event på Folkemødet, der skal handle om alt det, vi griner af.

Vi har fundet på et rigtig sjovt navn til eventet. Vi kalder det "Hvad griner I af - en regional undersøgelse af humorens væsen".

Ja, okay, måske lyder det tørt, men vi lover, det bliver sjovt, når vi undersøger den humor, der binder os sammen som et folk - for I skal nemlig hjælpe os.

Send den bedste, eller de bedste, vittigheder, du har liggende på lager, til joke@tv2fyn.dk.

Virker blinklyset?

Også Leif Henningsen har bidraget med sit bedste bud på Fyns bedste vittighed.

På Facebook skriver han:

Jeg tog engang en blaffer med op, han var fra Århus, på et tidspunkt skulle vi svinge, og jeg var i tvivl om nu blinklyset virkede, så jeg bad ham rulle vinduet ned for at kontrollere, som sagt som gjort, han stak hovedet ud af vinduet - ja-nej-ja-nej-ja.