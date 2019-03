Bronzeduel: OB ude mod Brøndby - minut for minut

De indledende 90 minutter i det afgørende slag om bronzemedaljerne sparkes fredag aften i gang i Brøndby.

Her tager bronze-bejlerne fra Brøndby IF imod OB, som inden kampstart klokken 19.00 på tredjepladsen har fire points forspring til hjemmeholdet.

Og det forspring har cheftræner Jakob Michelsen ingen intentioner om at sætte til.

- Selvom vi har nået vores målsætning (top-6, red.), så har vi stadig masser at spille for, og derfor skal den selvfølgelig have et skud. Vi skal jagte det højest mulige for os, og med udgangspunkt i tabellen, så er det i det her tilfælde en tredjeplads, og den jagt starter for os fredag aften i Brøndby, siger Jakob Michelsen til Ob.dk.

Jakob Michelsen har udtaget følgende 19 spillere til kampen:

13. Sten Grytebust

27. Oliver Christensen

2. Oliver Lund

3. Alexander Ludwig

4. Ryan Johnson Laursen

5. Ramon Leeuwin

6. Jeppe Tverskov

8. Janus Drachmann

9. Bashkim Kadrii

11. Casper Nielsen

14. Jens Jakob Thomasen

15. Nicklas Helenius

16. Julius Eskesen

20. Jacob Barrett Laursen

21. Mathias Greve

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

28. Anders K. Jacobsen

29. Mads Frøkjær-Jensen

OB har ikke sejret i Brøndby siden juli 2015, men det seneste besøg på den københavnske vestegn endte 1-1.

