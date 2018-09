Jakob fra ottende klasse dyster i skills: - Sindssygt sjovt

I tre uger har ottendeklasseselever fra Assens Kommune dystet i, hvem der er bedst til sav og svensknøgle i konkurrencen skillsstafet.

Der var finaleaften torsdag på Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg, hvor eleverne fik lov til at prøve kræfter med de erhvervsfaglige fag - eksempelvis elektrikerfaget.

Læs også Skolelærer og Star Wars-freak: Fantastisk med udstilling på Brandts

- Jeg bor selv på en gård, og jeg er helt tilpas med at være elektriker. Jeg har meget styr på det, og det var sindssygt sjovt, siger Jakob Stenskrog fra Ebberup Skole efter sin første dyst mod elever fra andre skoler.

Sådan foregår skillsstafet

Hver gruppe skulle igennem en “bane”, hvor de skal løse forskellige opgaver på tid. Det kan eksempelvis være at stable dåser på en bestemt måde.

Alt sammen for at skabe opmærksomhed om de erhvervsfaglige uddannelser.

- Det er meget spændende, og det viser også, hvad man skal, når man kommer på de erhvervsfaglige uddannelser, siger Jakob Stenskrog, der dog slår fast, at der er godt gang i den, når alle klassekammeraterne står ved siden af og råber og skriger.

- Stemningen var lidt presset. De stod og klappede og det. Vi koncentrerede os om det, vi skulle gøre, og så kørte det bare derudaf, forklarer han.

Derfor er konkurrencen vigtig

Det er vigtigt at gøre opmærksom på de erhvervsfaglige uddannelser, mener folkene bag konkurrencen.

- Vi ved, at vi kommer til at mangle rigtig mange af dem, og det betyder også, at hvis vi kan gøre flere elever interesseret, kan det være de vælger det og kommer i praktik, siger Per Hansen, der er konsulent hos Skillsdenmark.

- Måske også nogle af dem, der vælger gymnasiet, vender snuden mod erhvervsuddannelser efter gymnasiet.

Vinderne går videre til finalen i den landsdækkende konkurrence, der afholdes 5. april 2019.