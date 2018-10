Jan Pytlick får selskab af sin datter

Odense Håndbold har fået en ny Pytlick på holdet.

Jan Pytlicks datter Camilla Pytlick har tirsdag skrevet kontrakt med sin fars hold.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Jeg kommer ind i truppen på en lidt sørgelig baggrund, hvor nogle spillere er småskadede. Camilla Pytlick, ny spiller i Odense Håndbold

Camilla Pytlick kommer fra en fortid i Gudme HK, hvor hun har spillet som playmaker i den sydfynske klub.

- Det er utroligt spændende at skulle starte i Odense Håndbold. Det glæder jeg mig meget til, siger hun.

Har trænet under faren

Det bliver ikke helt nyt for Camilla Pytlick, når hun har første træning i Odense Håndbolds orange trøje.

Hun har trænet sammen med klubben i gennem det seneste halvandet år.

- Jeg har jo været så heldig at træne med Odense Håndbold gennem et stykke tid nu, så jeg kender mange af pigerne, og jeg kender spillet, fortæller hun.

Hun bliver bakket op af sin far og nye træner, Jan Pytlick.

- Vi er glade for, at Camilla er kommet ind i truppen. Camilla har trænet med os det sidste halvandet års

tid, så hun kender holdet godt og kender vores spil, siger hendes far.

Hentet ind på baggrund af skader

Ifølge klubben er Jan Pytlicks datter kommet til holdet på baggrund af en række skader, der har plaget det odenseanske hold.

- Jeg kommer ind i truppen på en lidt sørgelig baggrund, hvor nogle spillere er småskadede. Min rolle bliver så at komme ind og supplere holdet, og det er en udfordring, som jeg som sagt glæder mig meget til, siger Camilla Pytlick.

Ifølge Odense Håndbold er det en aftale med Gudme HK, der betyder, at Jan Pytlicks datter kan spille for klubben.

Camilla Pytlicks kontrakt med Odense Håndbold løber frem til sommeren 2019.