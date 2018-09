Jan Pytlicks tropper basker mestrene på hjemmebane

Odense Håndbold tog imod mesterholdet fra København Håndbold og vandt hjemme i sæsonens anden kamp.

Det var en gentagelse af DM-finalerne i sidste sæson, da Odense Håndbold lørdag tog imod København Håndbold i HTH Ligaen.

Mesterholdet fra København skulle forsøge at hente sæsonens anden sejr ude mod træner Jan Pytlicks tropper, men det lykkedes ikke.

I stedet var det vicemestrene fra Odense, der vandt opgøret med 24-19, og dermed har Odense fire point efter de to første runder i ligaen.

Begge hold mødte op med en sejr i første runde og fulgtes ad i begyndelsen, inden hjemmeholdet bragte sig foran 7-5. Det blev 9-6 ved Kathrine Heindahl fra stregen. Herefter blev det tæt i halvlegen med 9-9, 10-10, 11-11, inden Københavns Mia Rej sørgede for udligning til 13-13, som blev stillingen ved pausen.

Hjemmeholdet var bedst i anden halvlegs indledning og bragte sig foran 17-14 ved Nadia Offendal. Med seks minutter igen var hjemmeholdet komfortabelt foran med 21-17, og det lignede sæsonens anden sejr ud af to mulige for Odense.

Trine Østergaard tillod sig at brænde fra højre fløj for hjemmeholdet ved stillingen 22-18, og København tog en timeout for at planlægge kampens sidste minutter.

Kathrine Heindahl sørgede for 24-19-føring til Odense med halvandet minut igen, og så var der ikke mere at stille op for mesterholdet.

