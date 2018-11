Jane er en af verdens stærkeste kvinder

37-årige Jane Aaberg løftede sig fredag til årets anden internationale medalje i dødløft, da hun med 235 kilo på stangen sikrede sig bronze ved VM i Sverige. Tidligere på året vandt hun EM-guld i dødløft.

Dengang stillede hun op for en klub i Horsens, men i efteråret vendte hun tilbage til sin gamle klub, OBBC i Odense, hvor hun hele tiden har boet.

Squat, bænkpres og dødløft

Dødløft er en af tre discipliner ved VM i styrkeløft, hvor atleterne også dystede i squat og bænkpres. Jane Aaberg repræsenterede Danmark i alle tre discipliner i 84-kilo klassen. Det vil sige, at atleten højst må veje 84 kilo.

Først gjaldt det squat, hvor Jane Aaberg med vægtstangen på nakken skulle helt ned og sidde i hug og tilbage igen. Det klarede fynboen med 215 kilo på stangen.

Derefter var det bænkpres, hvor vægtstangen skal løftes op i strakt arm fra liggende stilling. Jane Aaberg pressede 115 kilo.

Endelig blev det tid til det, der må være favoritdisciplinen, nemlig dødløft, hvor man med vægtstangen foran sig skal føre den ned langs med benene, til ryggen er vandret, og derefter op igen. Det er den disciplin, Jane Aaberg er regerende europamester i. Her løftede hun altså 235 kilo.

Ved VM fredag var det kropsvægten, der afgjorde, at hun ikke fik sølv i stedet for bronze. Hvis to modstandere løfter det samme, får den der vejer mindst fordelen, og her var en hollandsk modstander lettere end Jane Aaberg. Guldmedaljen blev trukket hjem til USA med 237,5 kilo.

Med de tilsammen 565 kilo i de tre discipliner slog Jane Aaberg den danske rekord i styrkeløft med 12,5 kilo og fik en samlet sjetteplads.

Ulykke startede karrieren

Jane Aaberg var i forvejen fascineret af styrketræning, men som konkurrencesport startede det først, da hun i 2007 skulle genoptræne efter en faldskærmsulykke, hvor hun brækkede ryggen.

- Jeg fik at vide, at jeg aldrig måtte stoppe med at dyrke styrketræning efter ulykken, og så begyndte det at tage fart, fortæller Jane Aaberg, der, selv om hun er stærk, ikke træner hele tiden. Hun får også tid til at vejlede overvægtige i kost i sit eget firma.

Indenfor styrkeløftsporten er den odenseanske medaljevinder kendt under navnet "The great white" - den hvide haj!

- Det var fordi jeg sad og så et dyreprogram med en træningskammerat, og da der kom en hvid haj, udbrød han: "Jamen Jane, det er jo dig. Du er jo både stor og hvid - og hamrende farlig".

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Jane Aaberg er farlig for modstanderne, når der skal løftes vægte.