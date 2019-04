Sundhedsreform Jane Heitmann: Derfor stillede jeg spørgsmål om regionerne

Hvor meget tjener regionsrådsformændene, hvis man medregner øvrige udgifter og tjenestebil? Hvilke ture til ind- og udland har regionsrådene været på siden 2015?

Spørgsmålene var mange - 19 i alt - da det fynske folketingsmedlem Jane Heitmann i januar satte sig til tasterne og på vegne af folketingets sundhedsudvalg stillede spørgsmål til drift af og økonomi i de danske regioner.

- Vi har jo lavet en aftale sammen med Dansk Folkeparti om en ny sundhedsreform. En reform der skal trække behandling tættere på patienterne og skal sikre en bedre sammenhæng. For mig har det været afgørende at få lidt mere viden og fakta om de drifts- og administrationsomkostninger som man har i regionerne, forklarer Jane Heitmann.

Uddrag af de 19 spørgsmål * Hvor mange penge bruger regionerne på taxakørsel? * Hvad svarer vederlaget til pr. møde for regionsrådsmedlemmer? * Hvor mange regionspolitikere har dobbeltmandater? * Hvor mange regionsrådsmedlemmer får stillet en eller flere af de følgende ting til rådighed: iPads, avisabonnement, telefon, taxakort og tjenestebil? Se alle spørgsmålene i bunden af denne artikel

Spørgsmålene sendte Jane Heitmann ud i en byge af kritik fra flere sider - også internt fra fremtrædende Venstre-politikere i Region Syddanmark, blandt andre formanden for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose, og udvalgsformand Bo Libergren.

De 19 spørgsmål kom i kølvandet på regeringens præsentation af sit forslag til ny sundhedsreform, og nogen opfattede spørgsmålene som en mistænkeliggørelse af regionspolitikerne.

I flere måneder har vi her på TV 2/Fyn forsøgt at få et interview med Jane Heitmann om baggrunden for de 19 spørgsmål, og søndag aften stillede hun altså op til interview med TV 2/FYNs samfundsredaktør, Jakob Risbro

- Det har været en travl tid. Nu er jeg her, og det er det, der tæller.

Men du har heller ikke rigtig haft lyst til at tale om de her 19 spørgsmål. Vi har spurgt dig mange gange. Hvorfor har du ikke haft lyst til at tale om dem?

- Jeg synes jo faktisk, at jeg har været meget ude. Jeg har været i Fyens Stiftstidende, jeg har været i P4 Fyn, jeg har givet kommentar til Jyllands-Posten, så det er ikke fordi jeg ikke har udtalt mig, siger Jane Heitmann.

Historien om 19 spørgsmål kom frem, da Jyllands-Posten kunne fortælle, at Jane Heitmann - anonymt - havde stillet en række spørgsmål til folketingets sundhedsudvalg.

Og når Jane Heitmann vælger at stille op nu, kunne det tyde på, at hun har indset, at sagen ikke dør af sig selv, vurderer Jesper Buch, TV 2/FYNs politiske kommentator.

- Det er meget almindeligt, at politikere går i flyverskjul for at undgå at hvirvle mere støv op i en dårlig sag. Det er bare ikke altid særlig smart, hvis det drejer sig om en sag, som ikke vil dø af sig selv. Og sagen om de 19 anonyme spørgsmål bliver ved med at spøge i kulissen, fordi hun i den grad har vakt en del partifællers vrede. Jeg gætter på, at hun nu efter næsten to måneders tavshed har valgt at stille op i håb om, at få sagen lukket en gang for alle, siger Jesper Buch.

