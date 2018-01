Jannies job rykkede til Fyn: - Jeg blev rigtig ked af det

Det kom som et chok for Jannie Hansen, da hendes job blev flyttet fra København til Odense. Til at starte med ville hun ikke rykke med, men nu bor hun i Fraugde.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger afslører regeringen onsdag, hvilke statslige arbejdspladser der skal flyttes fra København til Fyn.

Det kan være voldsomt for medarbejderne, når deres arbejdsplads rykkes fra hovedstaden til Fyn, og det kan flere ansatte på Spillemyndigheden tale med om, for deres job blev flyttet fra hovedstaden til Odense i december 2016.

- Det kom som et chok. Det var slet ikke set, at vi skulle flyttes - og slet ikke til Odense. Jeg tænkte, at hvis det i det mindste bare bliver på Sjælland, men det gjorde det ikke engang, siger fagkonsulent Jannie Hansen, der dengang boede i København.

Ked af det

Udflytningen af de cirka 60 stillinger i Spillemyndigheden betød, at hendes arbejdsplads blev flyttet til Odense.

- Jeg havde det meget dårligt. Min første reaktion var, at det skal jeg ikke. Jeg skal finde et andet arbejde. Det går slet ikke. Jeg blev rigtig ked af det. Hele min verden ramler pludseligt, forklarer Jannie Hansen.

Efter at have sovet lidt på det og fået snakket udflytningen igennem med familie, venner og kollegaer, valgte hun at holde fast i sit job i Spillemyndigheden.

Jannie Hansen bor i dag i Odense-bydelen Fraugde.

- Der er noget tilvænning - alene med sproget. Man kan godt høre på min dialekt, at jeg ikke er her fra oplandet, men jeg synes nu, det går meget godt, fortæller fagkonsulenten.

Mange ledige stillinger

Spillemyndigheden rykkede til Odense 1. december 2016. Det skete dengang i forbindelse med udflytningen af knap 4.000 arbejdspladser på landsplan.

Cirka 60 ansatte blev berørt af Spillemyndighedens flytning til Odense. Ti måneder efter flytningen var kun to medarbejdere flyttet fra København til Odense, mens 15 pendlede dagligt.

Med andre ord var flere end 40 medarbejdere blevet skiftet ud i virksomheden.

Direktør: En barsk omgang

Når Birgitte Sand, der er direktør for Spillemyndigheden, kigger tilbage på hele processen, vurderer hun, at det er gået fornuftigt.

Hun erkender dog, at det har været hårdt for en del medarbejdere.

- Det har været en barsk omgang. Der var rigtig mange medarbejdere, der stille og roligt måtte se i øjnene, at det kunne de nok ikke overkomme, siger Birgitte Sand.

- Det var en ganske stor forskrækkelse, og folk var chokerede. Nogle var rigtig kede af det. Andre tog det lidt mere roligt. Vi er alle sammen forskellige, men det var helt tydeligt, at der var rigtig mange, der havde brug for at tænke det godt igennem, forklarer hun.

I første omgang blev 4.000 statslige arbejdspladser rykket fra hovedstaden til provinsen og de største danske byer. Det forventes, at anden omgang afsløres onsdag.