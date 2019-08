Rådvilde bodlejere: - Jeg aner ikke, hvad der skal ske med mine ting

To af de restauratører, der mistede deres arbejde, da Arkaden Street Food 31. juli blev erklæret konkurs, kritiserer forløbet, der har efterfulgt konkursen.

- Jeg aner ikke, hvad der skal ske med mine ting.

Sådan siger Andreas Mai, der havde boderne The Baos og Bar Ramen. Mandag har han fået lov til at hente sine ting i det nu lukkede madmarked, men han skal gøre det inden for to timer- mellem klokken 12 og klokken 14.

Jeg ville ønske, jeg kunne vise jer, hvor meget jeg skal smide ud. Andreas Mai, indehaver af madboderne The Baos og Bar Ramen.

- Vi kan kun nå at smide råvarer ud. Inventar kan man ikke nå. Jo, så skulle der holde 20 lastbiler ude foran, hvis vi alle sammen skulle flytte vores ting i dag, siger han.

31. juli meldte ejerne af Arkaden Street Food ud på Facebook, at de begærede stedet konkurs.

Fik beskeden klokken 02.59

Andreas Mai og de øvrige bodejere fik beskeden om, at ejerne Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen havde indgivet en konkursbegæring.

Det skete på mail klokken 02.59 natten til den 31. juli. Den mail nåede han ikke at se, før han om morgenen 31. juli mødte ind til en arbejdsplads, der var tømt for store dele af inventaret.

Det er dog først nu, at Andreas Mai har fået lov til at hente sine ting, og det ærgrer ham.

- Hvis vi havde fået lov til at være her i weekenden, så havde vi nok lavet en velgørenhedsmiddag for udsatte. Det har vi snakket om, at vi ville have gjort i lørdags, fordi vi har så meget i alle boderne, siger han.

- Jeg ville ønske, jeg kunne vise jer, hvor meget jeg skal smide ud.

Også Andreas Mais nu tidligere kollega Tony Malik, der havde boden Spicy, er utilfreds med situationen.

- Jeg har nogle køleskabe, der lugter af helvede til. Jeg har masser af kylling, der skal væk, og de har også fjernet skraldespandene, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det, siger han.

Ejerne af Arkaden Street Food, Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen, har ikke ønsket at stille op til interview.

Kritiserer lukket forløb

Andreas Mai havde forventet, at forløbet omkring konkursen havde været mere åbent.

- Den 31. (juli red.) skulle de bare have stillet sig op og sagt: Det er sådan, det er. Det er forretningen - vi kører ikke længere. I stedet for alt skal gennem mail og advokat, når vi stiller spørgsmål. Og vi står bare her. Ikke nok med det, så står vi med ansvaret for alle vores medarbejdere, som også mister arbejdet, siger han og fortsætter

- Vi står med et kæmpe tab. Det var det mindste, vi kunne forlange, synes jeg.

Både Tony Malik og Andreas Mai håber, at der kommer en løsning på situationen, så de igen kan sælge mad i deres boder.

- Jeg venter ligesom alle mine kollegaer. Vi har jo snakket med Karsten (Bill Rasmussen, udlejer red.) om eventuelt at overtage Arkaden, os bodejere. Men vi ved ikke, hvor vi står lige nu, siger Tony Malik.