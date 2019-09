Fantastiske Fællesskaber: - Jeg blev stolt over at være fynbo

- Vi startede glade og rørte og helt euforiske efter at have læst alle indstillingerne, fortæller Pil Lindgreen.

Hun er en af de to fynske "ildsjæle", som har sagt ja til at sidde i juryen for Fantastiske Fællesskaber.

Konkurrencen, hvor fynske fællesskaber konkurrerer om en pris på 100.000 kroner. Med i den fire mand store jury er også Tuborgfondets sekretariatschef, Peter Giacomello, og TV 2/Fyns direktør, Esben Seerup.

Den anden udpegede "ildsjæl" er Ivan Nielsen, talsmand for Bagenkop Altid i Bevægelse, som vandt konkurrencen sidste år. Og de to var ikke enige hele vejen igennem juryprocessen.

Faktisk var ingen af de fire jurymedlemmer helt enige, men det handlede ifølge jurymedlemmerne bare om, at der simpelt hen er for mange fællesskaber, som i sandhed er helt fantastiske, med i konkurrencen.

- Det har været utroligt spændende med 58 indstillinger, fortæller Ivan Nielsen. -Jeg blev faktisk helt stolt over at være fynbo, når man ser, hvad der rører sig derude.

Hemmeligt, hvem de nominerede er

Hvilke fem fællesskaber, der endte med at blive nominerede, bliver først afsløret til november, når afstemningen starter.

For nok er det juryen, der har valgt de nominerede, men det er fynboerne, som skal vælge den endelige vinder. Vinderen kåres den 21. november i Bagenkop, hvor alle fynboer i fællesskabets navn er velkomne til at deltage.

Indtil da vil vi igennem hele oktober præsentere de mange indstillede fællesskaber her på hjemmesiden.

Fantastiske Fællesskaber er skabt i samarbejde mellem syv TV 2 Regioner, Lokale og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.