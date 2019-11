Har overtaget bøfhus nummer to: - Jeg bliver ved, til jeg skal bæres ud

Jensens Bøfhus er en del af Gitte Jauerniks dna. Vi møder hende i lokalerne oven på i restauranten i Sønderborg. Hun tager sit sorte forklæde på og minder os om lige at få logoet med.

Gitte Jauernik er franchisetager i Sønderborg og har netop overtaget den dobbelt så store restaurant i Kolding.

Vi vågnede jo op til en anden virkelighed. Det skal der ikke være tvivl om. Men vi valgte også at sige, at det er jo ikke os. Det kunne muligvis have været håndteret på en helt anden måde, men nu var situationen som den var Gitte Jaurnik, franchicetager i Jensens Bøfhus

- Jeg elsker simpelthen det, jeg laver. Og jeg er dybt taknemmelig for at få lov at udføre det, siger hun til TV 2/Fyn.

Men oven på kædens økonomiske nedtur, bliver det en stor udfordring for den fynske koncern at vende udviklingen. Det mener Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel og selvstændig konsulent.

- Vi har at gøre med en virksomhed og et navn, der har været kørt ned i offentligheden med alt det negative, der har været sagt, gjort og skrevet omkring virksomheden. Så der er et image, der skal ændres på, siger han.

Træt af Julio Eglesias

For Gitte Jauernik er det hjerteblod, og hun har været med i alle 34 år fra starten i den første restaurant i Aarhus. Da Palle Skov Jensen åbnede den i 1984, var han bidt af det spanske tema.

Restauranten hed Bøf Espana, og medarbejderne kom til at hade de mange kasettebånd med Julio Iglesias. Det gamle menukort hænger som minde på væggen i kontoret i Sønderborg.

- Vi havde jo hverken paella eller noget. En bøf kunne godt hedde "Don Carlos" eller "Grand Canaria". Vi ville se, om vi kunne få folk tilbage til dengang, da de var på ferie, husker Gitte Jauernik.

Efter få års ansættelse kom Gitte Jauernik til at stå i spidsen for Bøf Espana i Sønderborg. I årene efter købte Palle Skov Jensen yderligere en håndfuld restauranter.

I 1990 blev navnet ændret til Jensens Bøfhus, og efter fem år var den fynske restaurationskæde vokset til ti restauranter over hele landet.

- Da havde jeg på intet tidspunkt tænkt, at det her skulle være mit liv. Jeg skulle jo tjene nogle penge og ville læse videre til dyrlæge. Men jeg fik da noget at gøre med kød alligevel, griner hun.

Økonomisk nedtur

Kæden var størst i 2013 og bestod af 50 restauranter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. På det tidspunkt var den økonomiske nedtur startet. En nedtur, som ledelsen har ansvaret for, hvis man spørger en ekspert.

- Man har ikke været opmærksom på eller villet ændre på tingene i en situtation og på et marked, hvor dels forbrugerne ændrer vaner og mangfoldigheden af restauranter, der er kommet til siden Jensens Bøfhus blev lanceret, er dramatisk ændret i opadgående retning, mener Bruno Christensen.

I 2014 røg kæden i modvind, da man anlagde sag for navnetyveri mod Jensens Fiskehus. Frem til 2018 tabte Jensens Bøfhus næsten 300 millioner kroner.

Egenkapitalen var brugt op og Palle Skov Jensen trådte ud af sit livsværk.

- Vi vågnede jo op til en anden virkelighed. Det skal der ikke være tvivl om. Men vi valgte også at sige, at det er jo ikke os. Det kunne muligvis have været håndteret på en helt anden måde, men nu var situationen, som den var, fortæller Gitte Jauernik.

Investorer overtager ejerskabet

Så valgte banken at eftergive milliongælden og fynske rigmænd skød penge i Jensens Bøfhus. De overtog samtidigt ejerskabet.

- Vi har troet på vores dna, unset hvor tungt det har været, og hvor meget op ad bakke eller skældud, vi har fået. Shitstorm på facebook. Det har gjort ondt, fordi man har mødt nogle mennesker og tænkt: "Shit - hvad skete der lige her?" siger Gitte Jauernik.

I dag har Jensens Bøfhus 1000 ansatte og består af 23 restauranter, hvor Gitte Jaurnik lige har overtaget den i Kolding Stocenter. Foto: Flemming Ellegaard

I dag har Jensens Bøfhus 1000 ansatte og består af 29 restauranter. Heraf ligger de 21 i Danmark, hvor Gitte Jauernik lige har overtaget den i Kolding Stocenter.

Hun tror på fremtiden og på at kæden har en berettigelse på markedet. Ifølge Bruno Chrisenten vil det afhænge af, hvor mange penge investorerne er villige til at risikere og sætte på højkant.

- Det afhænger af, hvilken udvikling de beslutter sig for det næste års tid eller to, mener han.