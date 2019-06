Fynbo rejser til Afrika med håndbold og spillertrøjer: - Jeg bruger al min tid på det

I det nordlige Uganda spiller både piger og drenge håndbold i trøjer fra lokale fynske håndbold- og fodboldklubber. Det gør de takket være 46-årige Kenneth Mose Hansen fra Ollerup på Fyn.

Jeg har spillet håndbold hele mit liv, og jeg elsker håndbold og elsker at formidle håndbold. Kenneth Mose Hansen, idémand, Handball Uganda

Han har nemlig siden marts 2018 samlet aflagte spillertrøjer og gamle håndbolde ind fra klubber og fragtet det hele vejen til Uganda, hvor de har fået nyt liv. Der har han bygget håndboldmål og lært skolebørn at spille håndbold, og lige nu er han ved at forberede sin fjerde tur.

- Jeg bruger stort set al min tid og al min fritid på det. Jeg tænker på det næsten hele tiden, fortæller Kenneth Mose Hansen, der til dagligt er lærer.

Han har lige nu travlt med at pakke alt håndboldudstyret ned i tasker, som han den 29. juni tager med til Norduganda. Udstyret er kernen i hans projekt Handball Uganda.

- Det er et projekt, som jeg startede op i marts 2018, hvor jeg startede med at lave en fundraising inde på facebook, hvor jeg samlede midler ind. Og så har jeg samlet tøj og bolde ind. Og så tog jeg ned til Norduganda og afholdte nogle turneringer, byggede nogle mål og trænede nogle børn, fortæller den håndboldentusiastiske fynbo til TV 2/Fyn.

Det hele værd

Det er ikke nogen tilfældighed, at Kenneth Mose Hansen har kastet sine kræfter over håndbold.

- Jeg har spillet håndbold hele mit liv, og jeg elsker håndbold og elsker at formidle håndbold. Jeg har ligeså snart, at jeg kunne komme til det i hallen hjemme i lille Sønder Nærå på Midtfyn, så har jeg søgt hallen, fordi det var det vi kunne på det tidspunkt. Og så har jeg brugt min tid på at spille håndbold. Så det vil jeg gerne give videre, fortæller han.

De er rigtig dygtige boldspillere dernede. Hvis de kan spille fodbold, så er der ikke langt til håndbold. Kenneth Mose Hansen, idémand, Handball Uganda

Han nyder, at se sporten udfolde sig hos skolebørnene i Uganda.

- Det er hele lønnen værd, at den glæde, man møder dernede ved bare at give en gammel slidt bold og nogle spillersæt, som ikke kan bruges her hjemme i de danske klubber.

Efter nu tre ture til Uganda og med en fjerde på vej, har Kenneth Mose Hansen da også bygget omkring 50 mål, slæbt 40-50 spillersæt og omkring 100 bolde ned til 50 skoler i Uganda.

Selvom mange af børnene aldrig nogensinde har holdt en håndbold i hænderne, så fortæller han, at de fleste lærer det meget hurtigt.

- De er rigtig dygtige boldspillere dernede. Hvis de kan spille fodbold, så er der ikke langt til håndbold, siger han til TV 2/Fyn.

Udstyret strømmer ind

Da Kenneth Mose Hansen startede projektet Handball Uganda op, tog han selv rundt og hentede de ting, som klubberne rundt omkring på Fyn kunne undvære. Men det er ikke længere nødvendigt.

Nu hvor han har været i Uganda tre gange med tøj og bolde, er arbejdet med at skaffe udstyret ikke helt så krævende.

- De (klubberne, red.) er faktisk også begyndt at ringe selv til mig. Handball Uganda er gået hen og blevet sådan et lille tilløbsstykke i forhold til, at klubberne rent faktisk godt ved, at jeg eksisterer. Så i stedet for, at de giver tøjet til Frelsens Hær og alle mulige andre, som ikke lige handler om håndbold, så er det da federe at give spillersættene til Handball Uganda, som så handler om at få det videre til håndboldspillere, siger han.

Se hele indslaget om Kenneth Mose Hansen her under: