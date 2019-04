Simone vil være Danmarks bedste kokkeelev: - Jeg bruger lineal og sandpapir, så det sidder lige i skabet

Skruetrækkere, makeup-pensler og grydelapper er bare nogle af de redskaber, der skal findes frem, når der fra torsdag morgen bliver afholdt DM i Skills i Næstved.

Omkring 300 unge fra hele landet kæmper i disse dage om at blive de bedste inden for et af de 43 konkurrencefag, der er med i år.

Og konkurrencerne spænder bredt. Nogle skal konkurrere om, hvem der kan klippe sig frem til den smukkeste page. Andre har grønne fingre og skal grave og plante sig til den flotteste have.

Deltagerne beskæftiger sig med en masse forskellige erhverv, men fælles for dem alle er, at de brænder for deres håndværk, der i de fleste tilfælde ikke kan løses fra et skrivebord.

Prøver ting af

En af dem, der skal kæmpe om en DM-titel, er den 20-årige Simone Tara Sohne fra Nyborg. Hun er kokkeelev på Hotel D'Angleterre i København, hvor hun til daglig kokkererer Michelin-mad.

- Jeg synes, det er sjovt at være med til konkurrencer. Til hverdag har man en menu, som vi laver mad ud fra. Men her til DM skal vi prøve nye ting af. Jeg har eksempelvis blandet nogle forskellige opskrifter til konkurrencen.

DM i Skills Bemærk dækker DM i Skills fra den 4. til 6. april under temaet "Hvor svært kan det være". For det er svært at udføre forskellige håndværk til perfektion. DM i Skills startede i 2011, og i år bliver konkurrencen afholdt i Næstved.

43 forskellige fag deltager i konkurrencen, og derudover er der en række fremvisningsfag, der ikke konkurrerer.

Der deltager omkring 300 unge i DM i Skills, hvor 28 af deltagerne er fra Fyn. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

Konkurrencen tiltrækker hvert år 50.000-70.000 tilskuere.

Og erfaringerne med Michelin-maden er i følge Simone en fordel, når hun skal konkurrere mod de andre kokkeelever:

- Michelin-mad skal stå helt skarpt og lige, hver gang man tilbereder det. Vi bruger linealer til at måle med og sandpapir til at polere. Det er ikke "bare" mad, vi arbejder med. Der er mange vilde teknikker i et Michelin-køkken, og den erfaring, tror jeg, kommer til at hjælpe mig til DM i Skills, hvor det hele skal sidde lige i skabet.

Erhversuddannelsens muligheder

Men det handler ikke kun om, hvem der er bedst med hænderne i de 43 fag. Målet med DM i Skills er også at vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes muligheder. Simone Tara Sohne var ikke selv i tvivl, da hun skulle vælge uddannelse efter to efterskoleår.

- De fleste vælger gymnasiet, fordi det er blevet noget, man "skal" ifølge andre, men jeg ville ikke spilde tre år, når jeg allerede vidste, at jeg ville være kok, siger Simone Tara Sohne.

Går efter en sejr

Simone Tara Sohne skal dyste mod 9 andre kokkeelever, der i første runde får syv timer til at tilberede en hovedret og en forret, som skal serveres for fire dommere. De fem bedste kommer derefter videre i finalen, som foregår lørdag formiddag. En finale, som Simone Tara Sohne kommer til at gå benhårdt efter:

- Nu vil jeg ikke jinxe det, men jeg går 100 procent efter at vinde, afslutter hun.

