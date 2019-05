Udskældt kunstværk indviet: - Jeg bryder mig ikke om det

Flere af de lokale i Glamsbjerg er fortsat skeptiske over for det milliondyre kunstværk Aur"0"a, der er opført foran Vestfyns Gymnasium. Kunstværket består af flere dele, der til sammen udgør en nyopført ruin.

Tirsdag blev det indviet med taler, musik og grillpølser.

- Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, det var meget kønnere dengang, vi kunne se gymnasiet. Jeg synes, det er lidt for meget, mener Gyda Pedersen fra Assens.

Ufærdigt kunstværk

Allerede i december udtrykte flere beboere i Glamsbjerg, at Aur"0"a var malplaceret, og på facebookgruppen "5620 Glamsbjerg" diskuterede de lokale kunstværket vidt og bredt. Den debat er endnu ikke afsluttet nær gymnasiet.

- Jeg synes, det virker lidt ufærdigt. Jeg ved, at det skal ligne ruiner, men jeg synes ikke, det passer til skolen, siger Lukas Lind, der går i 2. D. på Vestfyns Gymnasium.

Heller ikke Jytte Thomsen fra Køng synes kunstværket hører til i byen.

- Jeg tænker, at det er som så meget andet, at vi nok vænner os til det, men jeg bryder mig egentlig ikke om det. Jeg synes ikke, det forskønner området. Det var egentlig blevet ganske pænt uden, siger hun.

Nabo lærer at leve med det

Men som kunst så ofte formår, deler Aur"0"a vandene.

Blandt andet pirrer kunstværket kommunens borgmester, Søren Steen Andersen (V).

- Der er noget, man kan synes mere eller mindre om end andre dele, og det er jo netop dét, der er formålet med kunst - at det skal vække ens nysgerrighed, sætte fantasien i gang og skabe nogle holdninger. Og så er det sjove, at en holdning kan ændre sig over tid, som man beskuer kunstværket fra forskellige vinkler, siger han.

Karen Marie Jørgensen, der er nabo til gymnasiet, har med tiden lært at leve med værket.

- Vi har vænnet os til det efterhånden. I starten så det ikke så godt ud, som det gør nu, hvor det er bygget op. Jeg synes, det er blevet pænt efterhånden, fortæller hun.

Det samme mener gymnasiepigerne Olivia Dyrhøj Thygesen og Sofie Fruergaard Frederiksen. De går begge i 1. A. og glæder sig til at benytte de nye murbrokker.

- Jeg synes, det er flot. Jeg tænker, at vi med tiden finder nogle hyggelige steder at sidde, når det er godt vejr, fortæller Sofie Fruergaard Frederiksen.

Kunstværket er lavet af kunstneren Thomas Poulsen, kaldet FOS, og er financieret af Ny Carlsberg Fonden. Vestfyns Gymnasium har betalt 300.000 kroner til Aur"0"a.