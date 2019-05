Tiltalt fra Storebæltsulykken nægter sig skyldig: - Jeg delte billederne for at få hjælp

Onsdag var der retsmøde ved Retten i Svendborg, hvor 20-årige Simon Voldsgaard Tøndering stod tiltalt for at filme og tage billeder af afdøde passagerer i det forulykkede tog på Storebæltsbroen den 2. januar, hvor otte personer mistede livet. Efterfølgende skulle han angiveligt have delt billederne med flere medier og venner.

Men det var aldrig meningen at såre eller krænke nogen, siger Simon Voldsgaard Tøndering til TV 2/Fyn efter retsmødet.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det. Det har aldrig været min hensigt. Billederne blev taget i starten og sendt til et nyhedsbureau for at sige, at vi var kørt galt, og at vi havde brug for alt det hjælp, vi overhovedet kunne få. Så det var ikke med tanke på at krænke nogen.

- Derudover har jeg ikke bemærket, at der var mennesker på billederne. Det fik jeg først vist i dag i retten, efter at de har fotoredigeret det. Ellers så har det ikke været muligt at se det, siger han.

Billeder og video fra det forulykkede tog videresendte Simon Voldsgaard Tøndering efterfølgende til DR P4, TV2 Øst, Politiken, Sveriges TV4 samt nyhedsbureauet Associated Press. Det fremgår af anklageskriftet. Medierne, som modtog materialet, har siden fjernet det fra deres hjemmesider og var ikke tiltalt i sagen.

Derudover fortæller Simon Voldsgaard Tøndering til TV 2/Fyn, at han har afvist at sende billederne til yderligere 65 medier, som kontaktede ham med henblik på at få materialet.

Føler sig misforstået

Den 20-årige mand fra Høje Taastrup er tiltalt for overtrædelse af paragraf 264 d i straffeloven. Den handler om at have videregivet billeder af private forhold og i dette tilfælde afdøde personer ombord på det forulykkede tog.

Sagens anklager, Maria Fenø-Fredeløkke, krævede, at Simon Voldsgaard Tøndering blev kendt skyldig og idømt en bødestraf på 22.000 kroner og mente, at han var fuldt bevidst om delingen af materialet.

Men selvom Simon Voldsgaard Tøndering forstår anklagerens synspunkt, så savner han, at der bliver kigget på forudsætningerne i situationen.

- Jeg forstår det med, at man har brug for at statuere et eksempel for at få sådan noget til at stoppe, men jeg synes også, at der skal kigges på forudsætningerne. Alt er gjort i god tro. Jeg var selv en del af ulykken, jeg var ikke bare en journalist, der stod og tog billeder langt væk fra. Jeg har ikke modtaget nogen penge for det. Alt, jeg har gjort, har været i god tro for at prøve at få hjælp derud og for at hjælpe folk, siger han.

En principiel sag

Men for anklager Maria Fenø-Fredeløkke er der tale om en sag af principiel karakter, og derfør bør bøden være høj, mener hun.

- Jeg tror, at vi i vores samfund på det seneste desværre har oplevet, at særligt den lidt yngre generation nærmest per refleks hiver telefonen frem og tager billeder af alt muligt. Derfor har jeg i dag bedt retten om at sende et signal om, at det er uacceptabelt.

- Justitsministeren har flere gange til retsudvalget tilkendegivet, at det med at tage billeder af tilskadekomne eller døde mennesker, det er fuldstændig uacceptabelt. Det er anklagemyndigheden selvfølgelig fuldstændig enig i. Den her sag handler ikke om en enkelt ung mands handlinger. Den har sag handler om respekten for menneskeliv.

Tiltaltes tilstand påvirket af ulykken

Den tiltaltes forsvarer, Berit Ernst, gik efter at få sin klient frifundet. Alligevel kan hun til dels godt forstå, hvorfor anklagemyndigheden mener, at sagen er principiel.

- Min opfattelse er, at det interessant at få belyst, hvad man som privatperson kan tillade sig at dele, og hvad kan man tillade sig at forvente, at medierne anonymiserer efterfølgende. Så der er to elementer.

- Min klient har jo ikke delt billedet direkte til Facebook. Han har delt billedet til sine pårørende og til nogle medier, som har kunnet bruge dem efterfølgende. På den måde kan jeg godt forstå, at der er tale om en speciel sag, som måske er lidt principiel, siger hun.

Berit Ernst understreger dog, at hun mener, at der bør tages hensyn til, at tiltalte Simon Voldsgaard Tøndering selv var en del af ulykken, og at hans mentale tilstand derfor må forventes at være påvirket af situationen.

Der bliver afsagt dom i sagen torsdag den 16. maj klokken 13 ved Retten i Svendborg.