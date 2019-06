Missede mandatet: - Jeg stiller ikke op igen

Radikale Venstres Camilla Hersom vil ikke stille op til Folketinget igen. For andet folketingsvalg i træk går hun glip af en plads på Christiansborg.

- Det er et punktum for mig som folketingskandidat på Fyn. Jeg kommer ikke til at stille op igen, siger hun.

Det blev kun til et enkelt fynsk mandat til Radikale Venstre, og det tilfaldt Rasmus Helveg Petersen. Ved folketingsvalget i 2015 glippede pladsen i Folketinget også. Dengang var det dog, fordi Radikale Venstre ikke fik et mandat på Fyn.

- Ved valget i '15 var jeg helt uforberedt på, at mandatet forsvandt. Så på en eller anden paradoksal måde har det været nemmere den her gang. Men det er ikke det samme som, at det er sjovt.

Læs også Veninden blev vraget: Rørt Alex Ahrendtsen har svært ved at glæde sig over valget

Hun fortæller, hun har ønsket Rasmus Helveg Petersen tillykke med pladsen, ligesom hun har kontaktet Radikale Venstres to andre kandidater på Fyn, Anne Skau Styrishave og Søren Hillers.

- Det er jo altid lidt vemodigt for os, der ikke bliver valgt, men det er jo vilkårene, når man stiller op til valg, siger hun.

- Jeg bliver ved med at være radikal

Camilla Hersom har i sin tid som politiker nået en enkelt periode i Folketinget, hvor hun sad fra 2011 til 2015. Derudover er hun medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse. Til trods for hun ikke længere vil stille op til Folketinget, regner hun ikke med, at hun lægger politik helt på hylden.

- Jeg bliver ved med at være radikal. Og jeg kan da heller ikke forestille mig andet, end at jeg også skal være politisk aktiv på en eller anden måde. Men det bliver ikke som folketingskandidat.

3.233 satte ved valget grundlovsdag deres kryds ud for Camilla Hersoms navn. Dermed fik hun 530 færre end Rasmus Helveg Petersen, som derfor får fire år på tinge.

- Jeg er skuffet. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg ville gerne have haft det mandat, siger hun.

Læs også Nu kan han ånde lettet op: Karsten Hønge skal i Folketinget trods massiv kritik

Hun erklærer sig tilfreds med sin valgkamp, til trods for den ikke endte med en plads i Folketinget.

- Det er jo fynboerne, der bestemmer, hvem de vil sende i Folketinget

Mere forberedt denne gang

Ved valget i 2015 fik Radikale Venstre for første gang siden partiets stiftelse i 2015 ikke et mandag på Fyn. Selvom Camilla Hersom ærgrer sig over, hun ikke fik en plads i Folketinget, rammer resultatet ikke lige så hårdt i denne omgang.

- Det er hårdt. Det er det. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men ved det her valg har jeg været mere forberedt på, at det kunne ende sådan.

Hun ved dog ikke, hvad fremtiden nu skal byde på.

- Nu skal jeg lave noget andet med mit liv, og det bliver også spændende, og det ved jeg ikke, hvad skal være.

Læs også Den fynske bundskraber: - Jeg er meget tilfreds med 32 personlige stemmer