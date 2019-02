Riskærs fynske folketingskandidat: - Jeg er ikke en Hørsholm-snob

Den nye dreng i klassen af fynske folketingskandidater hedder Rolf David Gøtze og er partiet Klaus Riskær Pedersens folketingskandidat på Fyn. Han er direktør og bor i Hørsholm, men selv beskriver han sig som en dreng fra Herlev, der har arbejdet sig op.

- Jeg bliver beskrevet nogle steder som en 50-årig direktør fra Hørsholm, og det er jo et fantastisk prædikat. Men jeg er født og opvokset i Herlev og har arbejdet mig op gennem livet, har ingen lange uddannelser, så jeg er ikke en Hørsholm-snob, som nogle måske tror.

Jeg vil have folkestyret tilbage. I stedet for politiske partier, der arbejder for at tilgodese deres vælgere, så vil jeg arbejdet for det, der er godt for Danmark. Rolf David Gøtze, fynsk kandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen

Ringede til Riskær

Den 50-årige kandidat for det nye parti er en af de tre kandidater, som partiformand Klaus Riskær Pedersen kunne præsentere, da han tirsdag indkaldte til pressemøde for at fortælle om sit parti, efter at det var en kendsgerning, at partiet Klaus Riskær Pedersen havde indsamlet nok vælgererklæringer til at kunne stille op til det kommende folketingsvalg.

Rolf David Gøtze tog kontakt til Klaus Riskær Pedersen, da han havde læst om partiet Klaus Riskær Pedersen.

- Jeg så, hvad Riskærs projekt gik ud på, og da jeg kunne forlige mig med projektet, så ringede jeg til Riskær. Efterfølgende skrev jeg en mail, hvor jeg beskrev mig selv, og så havde vi en dialog og en række møder, hvor han (Klaus Riskær Pedersen, red.) vurderede mig som person. Det endte ud i, at vi blev enige om, at jeg skulle stille op.

Den fynske kandidat har en baggrund i erhvervslivet. Han har arbejdet som virksomhedskonsulent, eksportchef og salgsdirektør i flere danske virksomheder. I dag er han direktør i firmaet "dinnr", som har et koncept, hvor de leverer aftensmad til kunderne på arbejdspladsen, som man kan tage med hjem fra arbejde, så aftensmaden er lavet, når man kommer hjem.

Politik for hele befolkningen

Rolf David Gøtze vil i politik arbejde for at tilgodese hele befolkningen og ikke bare snævre partiinteresser.

- Jeg vil have folkestyret tilbage. I stedet for politiske partier, der arbejder for at tilgodese deres vælgere, så vil jeg arbejdet for det, der er godt for Danmark. Det handler ikke om en motorvej her eller der, men om hvad der er godt for hele befolkningen og landet, siger Rolf David Gøtze.

På Fyn vil den nye fynske folketingskandidat blandt andet arbejde for, at landbruget får bedre muligheder for at være bæredygtigt.

- Vi vil gerne oprette en klimafond, hvor landbruget kan låne penge, mod at de omlægger til bæredygtig produktion. Vi skal skabe en sund økonomi, som gør, at alle kommer med på vognen, siger Rolf David Gøtze.

Politik er sandkassekrig

Rolf David Gøtzes vil gerne ændre måden, som politikerne arbejder på. Netop en anderledes måde at bedrive politik på, er det, som skal bringe ham selv og partiet i Folketinget.

- Jeg tror, at vi som partiet har rigtig god mulighed for at komme i Folketinget. Jeg møder mange mennesker, som er trætte af den måde, som politik bliver drevet på i dag. Det er sandkassekrig og kamp mellem blokkene, men det er ikke for at gøre noget for befolkningen. Det er blevet politik for politikernes skyld, mener Rolf David Gøtze.

Vil bo på Fyn under valgkamp

Selvom Rolf David Gøtze bor i Hørsholm vil han under valgkampen være meget på Fyn for at overbevise fynboerne om, at de skal give ham en plads i Folketinget.

- Jeg kommer til at være på Fyn i valgkampen og vil nærmest være bosiddende på Fyn, når valget bliver udskrevet. Jeg kommer til at være meget synlig, men vi har ikke besluttet helt konkret, hvordan vi griber valgkampen an endnu, siger den fynske folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen.

I en meningsmåling fredag, som Yougov har lavet for B.T., står partiet Klaus Riskær Pedersen til at få 1,9 procent af stemmerne.