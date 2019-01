Politiker om skolevalg: - Jeg er lidt misundelig på eleverne

Valgkampen er i fuld gang for landets 8., 9. og 10. klasser, og på torsdag skal i alt 80.000 skoleelever landet over stemme ved årets skolevalg.

På Fyn er Munkebjergskolen i Odense en af de skoler, hvor eleverne går til urnerne. Men inden da går eleverne til den i debatter.

- Vi kan se, at vi har flere førstegangsvælgere, end i det fleste andre lande i Europa. Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre

Således diskuterede ungdomspolitikere med eleverne blandt andet, hvad man kan gøre for, at færre unge begynder at ryge. Og på torsdag skal eleverne så afgøre, hvor de vil sætte deres kryds.

- Jeg synes det er magefedt. Det er virkelig spændende og bare sjovt at høre folks forskellige meninger. Og endelig få nogle grunde til, hvorfor folk tænker som de gør, sagde Jacob Hornbæk fra 8.a.

Han var sammen med de andre elever fra de tre årgange samlet for at høre på ungdomspolitikere fra en bred vifte af partier.

Klassekammeraten Sarah Jarbøl var mindst ligeså begejstret over debatten og skolevalget, og glædede sig over, at have hørt forskellige politikere argumentere:

- Jeg synes det er meget spændende, at kunne fordybe sig i, hvad de forskellige partier tænker om de forskellige ting, og at læse om mærkesagerne.



Begejstrede voksne politikere

Med på sidelinjen til valgmødet på Munkebjergskolen var også to rigtige politikere; Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti og Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre.

De var begge begejstrede over at høre, hvor aktive både ungdomspolitikerne og skoleeleverne var i debatten.

- Jeg bliver lidt misundelig, fordi det havde vi ikke da jeg gik i skole. Der havde vi ingenting. Vi havde ikke undervisning i Grundloven, vi havde ikke undervisning i Folketinget.

- Der var ikke skoledebatter. Det eneste vi kendte til det, det var fra fjernsynet eller det vores forældre fortalte om, sagde Alex Ahrendtsen, og tilføjede:

- Så jeg er ret vild med det, selvom jeg også er lidt misundelig over, at de har de her muligheder.

Alex Ahrendtsen var samtidig overrasket over niveauet, og fortalte, at da han var 18 eller 20 år turde han ikke stille sig op på den måde.

- Jeg synes stadig det er skræmmende, når jeg selv, i en alder af 50 (han fylder 52 år 14. februar, red.) skal deltage i en debat.

Danmark og demokrati i en nøddeskal

Det er tredie gang, at skolevalget er med til at forberede skolelever på at blive demokrater og tage del i samfundsdebatten.

Og det tvinger ikke kun børnene til at tænke selv, men er også med til at understøtte systemet, mente Rasmus Helveg Petersen:

- Det her er Danmark og vores demokrati i en nøddeskal, at vi altid har taget eleverne alvorligt, og behandlet dem som mennesker i stedet for små enheder, der skal lære noget.

- Vi kan se, at vi har flere førstegangsvælgere, end i det fleste andre lande i Europa. Det er fordi vi opdrager børnene til demokrati.

- Og det virker. Man se, at det slår igennem på vores vagdeltagelse, sagde Rasmus Helveg Petersen.

Fakta: Skolevalg skal få de unge i stemmeboksen De unge vil kæmpe for kortere skoledage, hårdere straffe og dyrere cigaretter ved Skolevalg 2019 den 31. januar.

Flere end 80.000 unge har valgt de mærkesager, som de vil kæmpe for op til valget. Øverst på listen findes kortere skoledage i folkeskolen, hårdere straf for vold og overgreb samt en øget afgift på cigaretter.

Når valget finder sted skal elever i 8., 9. og 10. klasse sætte kryds ved, hvem de mener, der bør lede Danmark.

Læs mere om skolevalget her: Skolevalg 2019 er et tre uger langt undervisningsforløb udformet som en valgkamp.

Mere end 80.000 unge 14-17-årige fra 850 skoler fordelt over hele landet deltager i Skolevalg 2019.

Eleverne vælger mærkesager, laver kampagner og debatterer, inden de på valgaftenen, torsdag 31. januar, sætter kryds ved det parti, de er mest enige med.

Undervisningsforløbet slutter med en stor valgfest på Christiansborg i Landstingssalen den 31. januar, hvor valgresultatet bliver afsløret.

Skolevalg skal være med til at dæmme op for tendensen til, at unge, nye vælgere ikke stemmer i samme udstrækning som resten af befolkningen.

24. januar var der partilederdebat med ungdomspolitikere og 200 skoleelever i Landstingssalen på Christiansborg.

Cirka 55.000 elever fra 540 skoler over hele landet vil opleve en debat med ungdomspartierne på deres skole.

Ved debatterne deltager ungdomspolitikere fra alle de politiske ungdomspartier. Debatterne bliver arrangeret af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Skolevalg arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd. Kilder: skolevalg.dk Se mere