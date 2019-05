Schaldemose under fintælling: - Jeg er rystende nervøs

Selvom Christel Schaldemose fra Faaborg har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006, føler hun sig langt fra sikker på genvalg, på trods af at hendes parti fik en lille fremgang ved EP-valget søndag.

- Jeg er rystende nervøs. Helt vildt. Jeg tror, at jeg går pænt tilbage denne her gang. Det er en fornemmelse, jeg har. Det har været svært at trænge igennem, siger Christel Schaldemose.

Socialdemokratiet fik ved valget søndag 21,5 procent af stemmerne mod 19,1 ved valget for fem år siden. Men partiet går ikke mandatmæssigt frem og har fortsat tre pladser i Europa-Parlamentet.

- Jeg har hele tiden kun forventet, at vi fik tre. Jeg havde håbet på procentvis fremgang, og det fik vi. Men jeg har hele tiden sagt tre mandater, for det er et stort spring fra tre til fire mandater, siger Schaldemose.

For Schaldemose venter der en nervepirrende mandag med optælling af de personlige stemmer. For selvom hun er nummer to på den socialdemokratiske liste, så føler hun sig langt fra sikker på at genvinde sit EP-mandat.

- Jeg prøver at lade være med at tjekke stemmetal før klokken 13 eller 14. På det tidspunkt er der formentligt kommet så mange resultater, at man har en indikation af, om jeg er valgt, siger hun.

Ved valget i 2014 blev hun genvalgt med 64.495 personlige stemmer.

