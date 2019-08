SIND-formand efter dødsfald: - Jeg er rystet og vred på vores medlemmers vegne

- Jeg er både chokeret og vred. En borger, der er så syg, at man er anbragt på et botilbud, skal selvfølgelig ikke behandles så dårligt og ende med at dø af det, siger Knud Kristensen, landsformand for foreningen SIND til TV 2/Fyn.

Reaktionen fra landsformanden kommer af historien om en mor, der i maj fandt sin 50-årige datter død på botilbuddet Fangelvej i Odense, som TV 2/Fyn kunne fortælle om tirsdag. Kvinden er sandsynligvis død af medicinforgiftning, men trods flere sygdomstegn greb personalet ikke ind. Kvinden fik medikamentet Leponex, som indeholder stoffet Clozapin, der kan være livsfarligt, hvis instrukserne for medicinen ikke bliver fulgt.

Læs også Tre ansatte fyret: Mor fandt sin datter død på botilbud

SIND-formand: Kulturen er et ledelsesansvar

Hvis de er meget vanskelige, måske vredladne og ikke særligt imødekommende, så kan der hos personalet opstå sådan en tilbøjelighed til at handle dårligt, selvom det ikke er det, man vil. Så kan man risikere, at man vælger ikke at handle på sådan nogle symptomer, som der er beskrevet. Knud Kristensen, Landsformand i Foreningen SIND

I dagene op til kvindens død havde hun både haft kvalme og kastet op, hvilket hun fortalte personalet på botilbuddet. Det var også blevet registreret, at hun så dårlig og bleg ud og ikke havde hentet aftensmad i et stykke tid. Alligevel blev der ikke taget kontakt til en læge.

Odense Kommune fastholder, at det er den enkelte medarbejder, der har ansvaret og ikke ledelsen. Den opfattelse er Knud Kristensen ikke enig i.

- Det er klart, at den enkelte medarbejder har et ansvar for at følge retningslinjerne, men når der bliver sagt, at det har udviklet sig en kultur, så vil jeg sige at kulturen på en arbejdsplads i min optik klart er et ledelsesansvar, fastslår han.

Læs også Kommune frifinder ledelse efter dødsfald på bosted

Desværre er en kultur som på botilbuddet Fangelvej et problem, Knud Kristensen har kendskab til fra andre sager.

- Vi har set eksempler på, at meget syge borgere bliver dårligt behandlet, fordi de opfattes som vanskelige, som kan være et resultat af sygdommen. Hvis de er meget vanskelige, måske vredladne og ikke særligt imødekommende, så kan der hos personalet opstå sådan en tilbøjelighed til at handle dårligt, selvom det ikke er det, man vil. Så kan man risikere, at man vælger ikke at handle på sådan nogle symptomer, som der er beskrevet her, forklarer Knud Kristensen.

Tre fyret på botilbud

Knud Kristensen slår fast, at ansvaret for kulturen på en arbejdsplads ligger hos ledelsen, og er derfor meget rystet over, at det kan komme så langt ud, at det medfører dødsfald. Også Odense Kommune er uforstående og mener ikke, at der er nogen forklaring eller undskyldning for ikke at reagere på kvindens symptomer op til hendes død. Den manglende reaktion på botilbuddet Fangelvej har derfor ført til en fyring af tre ansatte.

Læs også Medicinkaos på odenseansk hjerneskade-botilbud

Ifølge flere eksperter, som TV 2/Fyn har talt med, er der ingen tvivl om retningslinjerne for, hvad personalet på et bosted skal gøre, hvis en beboer på Leponex får de sygdomstegn, som kvinden fik kort før hun døde. Nu er Knud Kristensen bange for, om lignende episoder kan ske andre steder.

- Det vil måske kunne ske andre steder, men jeg håber da ikke, at vi ser noget så grelt igen, siger han.

Se hele interviewet med Knud kristensen fra foreningen SIND: