Bilist ramt af motorvejskast: - Jeg er så rystet

Tidligt torsdag morgen omkring klokken seks fik en bilist noget af en forskrækkelse på Fynske Motorvej i retningen mod Jylland.

En kvindelig bilist blev ramt af en mindre genstand, da hun kørte under motorvejsbroen lige før afkørslen til Odense SV i Dalum.

En af dem hæver armen over hovedet og laver en kastebevægelse, hvorefter jeg bliver forskrækket og trækker ud mod nødsporet. Tenna Due, bilist

På motorvejsbroen, som er en gangbro og cykelbro, så bilisten tre personer. De var i iført mørkt tøj, mens den ene så ud til at være et hoved højere end de to andre.

- At kunne færdes trygt på motorvejen er afgørende, og derfor ser vi med meget stor alvor på denne hændelse, og vi er allerede i gang med en grundig efterforskning. Vi har afsøgt hele området med hunde, og jeg kan oplyse, at vi ikke fundet noget mistænkeligt, siger Fyns Politis vicepolitiinspektør, Christian Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Hætteklædte mennesker

Den kvindelige bilist, Tenna Due, fortæller i et opslag på Facebook, at hun så tre hætteklædte personer på gangbroen, der forbinder Dalum og Dyrup.

En af de tre personer hævede armen over hovedet og lavede en kastebevægelse, skriver Tenna Due på Facebook.

Da Tenna Due kørte under broen hørte hun et "kæmpe klonk". Hun ringer hurtigt til politiet og holder ind ved den nærmeste afkørsel.

- Er så rystet og er så gal, skriver Tenna Due på Facebook.

Fyns Politi efterforsker hændelsen og vil meget gerne høre, hvis der er nogle, der har set de tre personer, der befandt sig på broen. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.