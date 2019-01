Syg i sindet

Det kan blive sværere at finde de skizofrene, fordi der er så mange unge med symptomdiagnoser som angst og depression. Anders Breich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

Det er ikke ualmindeligt, at personer med skizofreni i første omgang får en forkert diagnose. De første tegn på sygdommen er nemlig alle symptomer, som er almindelige at opleve i ungdommen.

Derfor kan det også blive sværere at spotte skizofrenien hos de syge. Dét mener Anders Breich, som er formand for almen medicinere.

- Der er så mange unge med symptomdiagnoser som angst og depression, og derfor skal man være endnu mere årvågen over for de mere karakteristiske symptomer. Det handler om privat tankegang, og at man trækker sig ind i sig selv. I starten hører den syge nemlig ikke nødvendigvis stemmer eller ser ting, siger Anders Breich.

Antallet af 18+ årige med diagnosen angst og belastningsreaktioner. Kilde: Kommunernes Landsforening

Men der er også en anden mulig grund til, at skizofrene ofte får stillet de forkerte diagnoser i første omgang.

- Der er et krav om, at man ikke kan have en off-periode. Man skal i dag have en diagnose med på vejen for at kunne træde ud af studenterliv eller arbejdsmarkedet - og derfor har man i højere grad travlt med at give patienterne én, siger Anders Breich.

Desværre sætter de forkerte diagnoser sine spor.

- Det betyder, at patienten vil opleve ringere livskvalitet, fordi de får en anden type medicin, end den som de har brug for. Nogle bliver måske fejlagtigt behandlet for en depression med antidepressiv medicin, hvor de i stedet har brug for antipsykotisk medicin, der hjælper mod hallucinationerne og vrangforestillingerne.