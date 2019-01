Verdens ældste pindsvin fundet på Fyn: - Jeg fældede en tåre

Vi kender det alle sammen. Synet af et udsplattet pindsvin, der er blevet kørt over. Og selv de små piggede dyr, der undgår mødet med bilernes dæk, bliver sjældent mere end et til to år gamle.

Det ved Sophie Lund Rasmussen, der er ved at lave sin ph.d.-afhandling, der handler om at undersøge, hvordan pindsvin har det i Danmark.

Hun har siden sommeren 2016 fået indsamlet næsten 700 døde pindsvin, obduceret og undersøgt dem, for at finde ud af, hvor længe de lever.

- Rigitig mange pindsvin bliver jo kørt over og bliver ikke mere end et til to år. De kan også dø af sygdom eller blive bidt af en hund. Man regner med, at kun en promille bliver otte til ni år gamle, siger Sophie Lund Rasmussen.

Ud af de 697 døde pindsvin, Sophie Lund Rasmussen har fået indleveret, er kæbeknoglen intakt på de 400 af dem. Det er kæbeknoglen, man bruger til at aldersbestemme dyrene med.

Aldersbestemmelsen foregår på den måde, at man tager kæbeknoglerne og koger dem rene. Så tager man et tyndt tværsnit og indfarver dem, så der kommer nogle linjer i knoglerne, og det er dem, Sophie Lund Rasmussen og hendes kollegaer aldersbestemmer dyrene ud fra.

Og det var i den forbindelse, at Sophie Lund Rasmussen for nylig gjorde en opdagelse, der fik hende til både at bande og græde i laboratoriet.

- Jeg kiggede på en knogle, og der var utrolig mange linjer i. Jeg kiggede væk, kiggede i mikroskobet igen, hvorefter jeg råbte: Det her dyr er sgu da 11 år!

Hun blev så overrasket og bevæget over, at pindsvinet havde levet så længe og var død af alderdom, at hun fældede en tåre. Men hendes kollegaer grinede ad hende.

- Ha ha, ja, jeg er jo en supernørd.

Banebrydende forskning

Pindsvins alder bygger på tidligere udenlandsk forskning, hvor man har undersøgt langt færre dyr, end Sophie Lund Rasmussen har. Man beregnede sig frem til, at pindsvin i gennemsnit bliver 1,9 år gamle.

Sophie Lund Rasmussen har foreløbig undersøgt 200 af de 400 hundrede pindsvin med en intakt kæbeknogle, og hun har allerede fundet seks pindsvin, der er blevet ti år gamle. Tre af dem er fundet på Fyn; i Ringe og Langeskov. Og så alderspræsidenten på 11, der blev fundet i Gudme.

- Der er aldrig nogensinde lavet så stor en undersøgelse som den, jeg laver nu. Det, vi har fundet nu, betyder jo, at de her instrukser (om pindsvins alder, red.) skal skrives om, siger Sophie Lund Rasmussen.

Gør noget ved det

Sophie Lund Rasmussen har haft interessen for pindsvin længe, og hun skrev også speciale om pindsvin, da hun uddannede sig til biolog.

Og med ph.d.-afhandlingen vil hun gerne blive klogere på, hvordan dyrene klarer sig i Danmark.

- Man ved ikke ret meget om, hvordan dyrene har det i Danmark. Det er aldrig blevet undersøgt før. Man har undersøgt det i England, og der ser det skidt ud. Det kan også være, at det er tilfældet herhjemme. Det må vi se.

Når Sophie Lund Rasmussen kan offentliggøre sin forskning om pindsvinenes liv i Danmark, må hun dele lidt af æren med sin mand. Han er nemlig direkte skyld i, at Sophie Lund Rasmussen overhovedet kom i gang med at forske i pindsvin.

- Jeg elsker jo de her små dyr, og hver gang vi var ude at køre og jeg så et dødt pindsvin, blev jeg ked af det. Så sagde han: Lad være med at tude og gør noget ved det!

Det har Sophie Lund Rasmussen nu gjort. Hun skal aflevere sin ph.d.-afhandling i maj og forsvare den i august.