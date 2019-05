Ordblinde Emilie til Mette Frederiksen: - Jeg føler mig som hende den dumme

- Jeg har nogle drømme. Jeg vil godt gå på stx og læse på universitet, men det er rigtig svært.

Onsdag aften fortalte 15-årige Emilie Frederikke Larsen Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen om de udfordringer, hun møder som ordblind. Hun mener ikke, at hun får den hjælp, som hun har krav på. Det drejer sig blandt andet om længere tid til opgaver i skolen og computerprogrammer.

Jeg bliver rigtig ærgelig over det, du fortæller Mette Frederiksen, folketingskandidat, Socialdemokratiet

- Jeg ser gentagne gange, at jeg ikke får den hjælp. Den er svær at få, fortalte hun.

Mette Frederiksen mødte 15-årige Emilie Frederikke Larsen til TV 2/Fyns og Fyens Stiftstidende arrangement på Storms Pakhus.

- Når jeg arbejder i grupper, så føler jeg mig virkelig som hende den dumme, forklarede Emilie Frederikke Larsen.

Det gjorde et tydeligt indtryk på statsministerkandidaten.

- Jeg bliver rigtig ærgelig over det, du fortæller. Der er mange, der slås med ordblindhed. Og vi ved i dag, at hvis man får den rigtige hjælp, så behøver ordblindhed overhovedet ikke at være en begrænsning.

Mere tid til gymnasiet

Mette Frederiksen åbnede også op for en potentiel løsning til Emilie Frederikke Larsen. Den socialdemokratiske partiformand vil trække på erfaringerne med Team Danmark-linjerne på danske gymnasier. Her har eleverne fire år til at gennemføre ungdomsudannelsen i stedet for tre.

- Nu lufter jeg bare lige en tanke, sagde socialdemokraten og tilføjede:

- Måske skulle vi vende det på hovedet. Hvis man er udfordret med ordblindhed eller sociale problemer, så fik man mulighed for at tage uddannelsen over længere tid.

Tiltaget skal hjælpe elever som Emilie Frederikke Larsen.

- Vi giver en mulighed til dig, som gerne vil være dygtig og dig som har alle forudsætninger for at blive dygtig, understregede Mette Frederiksen.

Og ifølge Emilie så kan det være et skridt i den rigtige retning.

- Hvis jeg får et ekstra år til at få en god afsluttende eksamen, så lyder det okay, forklarede hun til Mette Frederiksen.

Efter arrangementet spurgte TV 2/Fyn Emilie Frederikke Larsen om forslaget fra partiformanden.

Hvad tænker du om Mette Frederiksens svar?

- Jeg synes, det var okay med et ekstra år. Men udover ekstra tid skal der også en ekstralærer til, sagde hun og tilføjede:

- Men der er også brug for, at skolerne overholder reglerne.

Efter mødet krammede Mette Frederiksen og Emilie Frederikke Larsen. Foto: Cecilie Nisgaard