Kadrii klar til topkamp: - Jeg føler, vi kan lave noget deroppe

Efter en stærk periode med fire sejre i træk og ni superligakampe uden nederlag indtager OB i øjeblikket tredjepladsen i Superligaen.

Fredag aften skal fynboerne forsøge at holde liv i stimen, når de skal på besøg hos de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland, der ligger lige foran OB i tabellen.

En væsentlig årsag til succesen er den hjemvendte angriber Bashkim Kadrii, der senest viste storform med to mål i hjemmesejren mod Vendsyssel.

De to scoringer bringer Bashkim Kadrii op på fire sæsonmål i Superligaen - og så har de givet ham et væsentligt skud selvtillid, som han tager med til Herning fredag aften.

Vi har leveret nogle gode resultater, og der er masser af selvtillid i truppen Bashkim Kadrii

- Jeg glæder mig til, at vi skal møde FC Midtjylland. Det er en af de kampe, hvor vi bliver testet maksimalt. Vi har leveret nogle gode resultater, og der er masser af selvtillid i truppen. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en rigtig svær udebanekamp mod et af de bedste hjemmebanehold i Danmark. Så det bliver en utrolig svær kamp, men også en spændende og sjov kamp at skulle spille, fortæller Bashkim Kadrii til klubbens hjemmeside om fredagens kamp.

Offensivprofilen peger på, at OB's fremadrettede spil i de seneste kampe i højere grad har fundet sit udtryk.

- Vi har leveret gode, stabile resultater på det seneste, og jeg tror, vi kan gøre det igen i morgen (fredag, red.). Vores defensive base har i et stykke tid virket rigtig god, og i de seneste kampe er vores offensiv komme bedre i gang. Så det er i begge ender af banen, det ser fornuftigt ud, og det er derfor, jeg føler, vi kan lave noget deroppe, siger Bashkim Kadrii.

Kampen mod FC Midtjylland starter klokken 19 og kan ses på TV3 Sport.

OB-truppen mod FC Midtjylland OB’s cheftræner Jakob Michelsen har udtaget følgende 19 spillere til fredagens udekamp mod FC Midtjylland: 13. Sten Grytebust

27. Oliver Christensen

3. Alexander Ludwig

4. Ryan Johnson Laursen

5. Ramon Leeuwin

6. Jeppe Tverskov

7. Kamil Vacek

8. Janus Drachmann

9. Bashkim Kadrii

11. Casper Nielsen

15. Nicklas Helenius

16. Julius Eskesen

19. Mikkel Desler

20. Jacob Barrett

21. Mathias Greve

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Mathias Jørgensen

28. Anders K. Jacobsen Der er kampstart i Herning fredag klokken 19.

