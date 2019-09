Sprogkursus i Vollsmose: - Jeg forstår, men jeg kan ikke snakke

- Hvad ved I om te? Hvordan laver I jeres te?

- Først varmer man vandet, lyder det forsigtigt fra en i klassen.

Susanne Maarbjerg underviser klassen i dansk. Hun sætter dem til at læse en tekst om te, og efterfølgende skal de snakke om de ord, der er i teksten.

- Hvis I har brug for hjælp til nogle ord, så spørger I bare, siger Susanne.

Dansk er svært

Det er ikke hvilken som helst klasse, der skal fortælle om deres te-vaner og snakke om ord i den udleverede tekst. I en måned har Susanne Maarbjerg undervist voksne i Vollsmose som en del af projektet ”Dansk for voksne i Vollsmose”. 14 borgere fra bydelen skal blive bedre til at begå sig på dansk, og det hjælper Susanne Maarbjerg med. Hun er underviser på VUC i Odense i dansk som både første og andet sprog.

Motivation er en af de afgørende faktorer for at lære dansk Helle Lykke Nielsen, lektor hos Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet

- Det er meget givende at arbejde med den her gruppe. Hvis jeg kan give dem et bedre dansk, og det kan jeg, så de er i stand til at klare sig bedre i hverdagen, så tror jeg på, at det er med til at øge deres livskvalitet, fortæller Susanne Maarbjerg.

Dansk for voksne i Vollsmose For dig, der vil lære at: hjælpe dine børn med lektier

tale med lægen, skolen og andre uden tolk

blive klar til mere uddannelse Dansk for voksne i Vollsmose handler om at blive bedre til at begå sig i det danske samfund uden tolk og få en nemmere hverdag. Der er 5 timers undervisning om ugen i 3 måneder på FVU-start. FVU-start står for Forberedende Voksenundervisning for personer med dansk som andetsprog. Der er ikke tale om sprogundervisning. Optagelseskrav Før du starter, skal du til en optagelsessamtale. Økonomi Undervisningen er gratis. Start og sted Vi optager løbende nye kursister efter samtale. Vi starter nyt hold hver måned.

Undervisningen foregår på VIVO - ved siden af biblioteket på Vollsmose Torv. Kilde: vucfyn.dk Se mere

I klasselokalet står hun foran et whiteboard med en bog i hænderne. På bordene ligger der gule postmapper, stakkevis af papir, hæfter og blyanter.

- Hvis I lige prøver at kigge på det store, runde billede. Prøv lige at se på billedet. Hvad ser I der? Spørger Susanne Maarbjerg.

Hun holder lærebogen op foran klassen. De kigger ned i deres bøger, men det er svært at forklare, hvad der er på billedet, når dansk ikke er førstesprog.

- Jeg forstår, men jeg kan ikke snakke

En af eleverne er 53-årige Ahmad. Han hviler hovedet på sin højre hånd og kigger koncentreret ned i sin tekst om te, mens han forsøger at få det hele til at give mening.

- Jeg forstår, men jeg kan ikke snakke, siger Ahmad og fører hånden væk fra munden.

Ahmad kommer fra Kroatien og flyttede til Danmark for fire år siden. I Kroatien havde han en lille butik, hvor han solgte smykker. Nu går han og drømmer om måske også at få arbejde i en dansk butik, men for at han kan komme til det, skal han have forbedret sit danske sprog.

Ahmad har været i Danmark i fire år, men det er stadig svært at tale dansk, selvom han forstår meget af det. Foto: Morten Albek

Hver anden borger i Vollsmose over 18 år har ikke nogen tilknytning til arbejdsmarkedet, og danskkurset kan være afgørende for, at de kan komme videre. Både så de kan komme videre med en uddannelse, finde sig et arbejde eller blot være i stand til at tale med lægen eller børnenes skole.

Ahmads drømme om et butiksarbejde er vigtigt for, at han kan lære at tale dansk. Sådan ser Helle Lykke Nielsen, lektor hos Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, på det.

- Motivation er en af de afgørende faktorer for at lære dansk, understreger hun.

Livslang læring

Det var hos HF og VUC Fyn, at snakken faldt på at lave kurset for de voksne i Vollsmose.

- Vi mødte meget en holdning om, at det er svært at få borgere afsted til undervisningen. Men nu oplever vi, at de faktisk gerne vil komme og er glade for at være til undervisning, siger Sune Pihl, der er afdelingsleder hos HF og VUC Fyn.

Sune Pihl mener ikke, at det er for sent at lære dansk.

Undervisningen foregår på VIVO ved siden af biblioteket på Vollsmose Torv.

- Vi tror på, at vi skal give uddannelse hvor borgeren er både fagligt og placeringsmæssigt. Vi vil gerne sikre, at de her borgere kan blive ved med at komme videre i deres uddannelse og få en livslang læring, uddyber Sune Pihl.

Det er ikke for sent

I det lille undervisningslokale arbejder alle kursets deltagere videre med teksten om te. Mellem dem går Susanne Maarbjerg rundt og hjælper med svære ord. For selvom de har været i gang i en måned, driller de danske ord stadig.

Det hjælper med, at jeg kan komme til at tale dansk Ahmad, kursist på Dansk for voksne i Vollsmose

- Jeg oplever en forbedring. Jeg oplever, at nogle af kursisterne åbner sig mere og tør sige mere. Jeg havde en kursist, der stillede sig op foran de andre og forklarede, hvad der var på et billede, forklarer Susanne Maarbjerg.

Indimellem kan man høre hende udbryde et opmuntrende ja, der blander sig med lyden af borgere, der hvisker ordene fra teksten højt. Med en blyant holder flere af dem øje med, hvor de er nået til. For 53-årige Ahmad gør det en stor forskel at være med til undervisningen.

Foto: Morten Albek

- Det hjælper med, at jeg kan komme til at tale dansk, siger han.

Og så nikker Ahmad. Han er blevet bedre til dansk, mens han har gået på kurset. Ikke så meget bedre endnu, siger han, men bedre.

- Jeg tror bestemt ikke, at det er for sent. Jeg tror altid, man kan lære noget og blive bedre til dansk, siger Susanne Maarbjerg.

Ahmad kan for nu lægge teksten om te væk indtil han i næste uge vender tilbage til undervisningn. For han bliver ved. Nu vil han lære for alvor at tale dansk.

- Nu er jeg her, jeg bor i Danmark, siger han.