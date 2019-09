Fynsk læge får den endelige dom mandag: - Jeg frygter det værste og håber det bedste

Mandag afgør Højesteret endeligt sagen om den fynske læge Svend Lings, der i både byretten og landsretten er blevet dømt for at hjælpe syge mennesker til at begå selvmord.

- Jeg frygter det værste og håber det bedste, siger Svend Lings til TV 2/Fyn

Han blev i januar dømt i Østre Landsret for at have medvirket til et selvmordsforsøg og to selvmord, hvilket udmøntede sig i en dom på 60 dages betinget fængsel. En dom han og anklagemyndigheden begge ankede.

I april besluttede procesbevillingsnævnet, at sagen kunne komme for Højesteret, og mandag den 16. september var Svend Lings så i retten for tredje og sidste gang i sagen.

Anklager Anne Risager mener, at sagen skal give et års ubetinget fængsel til Svend Lings. Det sagde hun i retten mandag.

Selv går Svend Lings og hans forsvarer efter en frifindelse.

De facto lovliggørelse

Mandag klokken 12.00 modtager Svend Lings sin dom i sin e-boks, og hvis han bliver frikendt, vil det principielt set betyde, aktiv dødshjælp bliver lovligt i Danmark, mener den 77-årige læge.

- Det vil sige, at så har man lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark - på min måde, siger han og forklarer:

- At rådgive i forbindelse med selvmord. Altså det, der hedder assisteret selvmord, siger han.

Sagen begyndte i 2017, da Svend Lings i Radio24Syv fortalte, at han rådgav og udskrev medicin til terminalt syge mennesker, der ønskede at dø.

Styrelsen for Patientsikkerhed meldte herefter Svend Lings til politiet, og han blev siden tiltalt for at have medvirket til et selvmordsforsøg og to selvmord.

I byretten i Svendborg blev han kendt skyldig i at have medvirket til et selvmord og et selvmordsforsøg. Tiltalen om at medvirke til det andet selvmord blev han frikendt for. Dommen lød på 40 dages betinget fængsel, hvilket både anklagemyndigheden og Svend Lings ankede, hvorefter sagen gik i Landsretten.