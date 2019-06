Nyvalgt slår Heitmann: - Jeg har en spændende profil

6.312.

Så mange stemmer har Marlene Ambo-Rasmussen fået Venstre fået på Fyn. Dermed er hun Venstres tredje fynske folketingskandidat. Det betyder, at hun slår partikollegaen Jane Heitmann, der har fået 4.420 stemmer på Fyn.

- Jeg havde ikke set den komme, forklarer hun til TV 2/Fyn.

Kun Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt har fået flere Venstrestemmer.

- Jeg har fået mange gode tilkendegivelser og mange positive henvendelser under valgkampen, siger hun og tilføjer:

- Men jeg har ikke fået over 6.000 henvendelser, så det har været svært at sige under en valgkamp.

Læs også Top-15: Her er de fynske stemmeslugere

Spændende profil

Hvorfor tror du, at vælgerne har stemt på dig, så du slår Jane Heitmann (V).

- Jeg har en spændende profil, forklarer hun,

Marlene Ambo-Rasmussen er 33 år og sidder i Odense Byråd for Venstre, hvor hun har siddet siden 2017.

- Jeg har kørt rigtig meget på børne- og familiepolitikken samt handicappolitikken. Det er noget, jeg har fået rigtig meget positive tilkendegivelser for, forklarer hun.

Marlene Ambo-Rasmussen vil fortsætte med at sidde i Odense Byråd selvom hun er valgt til folketinget.

Læs også Erfaren politiker ryger ud: Her er de fynske socialdemokrater i Folketinget

- Det er min klare ambition at sidde begge steder. Det er vigtigt, at der er nogle, der har en føling med det lokale, siger hun.

Marlene Ambo-Rasmussen håber på at kunne arbejde på sine mærkesager, når hun starter i folketinget.

- Hele børne- og familiepolitikke samt handicappolitikken er det, jeg har slået meget hårdt på, forklarer hun.

04:08 Se hele interviewet med den nyvalgt venstrepolitiker. Foto: Ebbe Rosendahl Luk video