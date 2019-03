Udskældt aktionær til formand: - Jeg har ikke handlet fordækt

Totalbankens formand Poul Juhl Fischer mener den københavnske finansmand Jesper Baks opkøb at Totalbanken-aktier er foregået i det skjulte.

Men det vil Jesper Bak ikke finde sig i. Han siger til TV 2/Fyn, at Poul Juhl Fischer ikke skal beskylde ham for, at have handlet fordækt:

- Han har hele tiden kunnet kigge i navnebogen og se alting, siger Jesper Bak til TV 2/Fyn.

Tidligere tirsdag sagde Poul Juhl Fischer, at "man (Jesper Bak, red.) har købt op uden at sige det til nogen for lige pludselig at have stemmer nok til at tage magten i banken."

Men det er altså ifølge Jesper Bak ikke rigtigt:

- Poul Fischer ved godt, at jeg har købt aktier. Han ved også, at jeg holdt møde med bankens direktør Ivan Sløk 30. oktober. Alle aktier jeg har købt, og som mit netværk har købt, er blevet navnenoteret, siger Jesper Bak.

Jesper Bak: - Jeg har flaget

Totalbankens bestyrelsesformand kritiserer også Jesper Bak for ikke at flage det - altså meddele det i en fondsbørsmeddelelse, da hans portefølje af Totalbanken-aktier overskred fem procent.

Det skal man nemlig. Og Jesper Bak ejer i dag lige knap ti procent af aktierne i Totalbanken.

Men også her, lyder det fra Jesper Bak, er alle regler overholdt:

- Jeg har ikke overtrådt nogen som helst flagningsregler. Jeg gik over fem procent i søndags. Det meddelte jeg bankdirektør Ivan Sløk klokken 8.04 søndag morgen. Og så kan jeg jo ikke gøre for, at Ivan SLøk først får det indberettet mandag.

