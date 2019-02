Endnu en boldbane vandaliseret: - Jeg har sikkert været lige sådan. Engang.

Først var det en boldbane i Odense-bydelen Næsby, som var kørt i stykker. Så gik det udover boldbanen ved Kroggårdsskolen i samme område, og nu kan de på Midtfyn også melde om ødelagte boldbaner.

Således er det gået udover fodboldklubben Krarup/Espe Fodbold og senest Ringe Boldklub.

Her er boldbanerne kørt op med det, der formentlig er en scooter. Lange og dybe spor er trukket henover de dyngvåde baner.

Det betyder, at når udendørssæsonen for alvor banker på, skal noget, der ligner halvdelen af klubbens ellers store græsareal, spærres af, så græsset kan få ro til at komme op på ny.

- Jeg tror bare, det er ungdommen, der keder sig i øjeblikket. Og det er træls, at det er på vores fodboldbane, det sker, siger Jack Kyhe, som er nabo til banerne og som står for Ringe Boldklubs cafeteria.

Søren Nielsen, der arbejder med klubbens seniorer, fortæller, at det ikke er første gang vandaler pløjer græsset op. Han er som Jack Kyhe overbevist om, at det er områdets unge, som keder sig og fortæller, at han adskillige gange har jagtet de unge vandaler.

- Men jeg fanger dem jo aldrig. Og de synes sikkert også, det er morsomt. Det er nok nogen, der skal vise sig, siger Søren Nielsen, og tilføjer med et skævt smil:

- Jeg har sikkert været ligesådan. Engang.

Man kan kun vente

Jack Kyhe oplyser, han har været i kontakt med kommunen. Og her er beskeden, at der ikke er noget at gøre ved det nu. Man skal vente til vejret bliver mere tørt.

- Det er heldigvis kun foregået på den ene halvdel af det grønne område. Så vi spærrer det ødelagte område af.

