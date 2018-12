Grundlovsforhør minut for minut: "Jeg har været lejesoldat og ved, hvordan man slår ihjel"

En 43-årig mand blev mandag varetægtsfængslet frem til 7. januar sigtet for drabet på den 74-årige Hannelore Bess og den 37-årige Benjamin Nielsen. Manden erkender, at han har stukket de to med kniv.