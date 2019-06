Fra udsat til værdsat kunstner: - Jeg havde opgivet drømmen om at blive clean

På Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg er der henover sommeren et rum, som fortæller en del af kunstner Henrik Jürgensens liv. Et liv der har været præget af misbrug i over 30 år.

- Det ene misbrug tog det andet. Fra alkohol til hash og herefter overtog heroinen, fortæller Henrik Jürgensen.

For første gang i over 15 år får Henrik Jürgensen igen udstillet sine billeder på Danmarks Forsognsmuseum i Svendborg. Det sker i forbindelse med et nyt projekt 'Fra Udsat til Værdsat', der bliver støttet af Trygfonden og Velux Fonden. Ifølge museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen er det vigtigt at give de udsatte en stemme.

- Som samfund har vi igennem historien ikke gjort ret meget for at lade udsatte borgere komme til orde, og derfor er vi i virkeligheden gået glip af en forfærdelig masse viden, som ville sætte os i stand til at løse sociale problemer langt mere effektivt. Deltagerne i ”Fra Udsat til Værdsat” er jo eksperter i en række sociale udfordringer, fordi de selv har gennemlevet dem, siger Jeppe Wichmann Rasmussen.

Figuren på billederne kalder Henrik Jürgensen for en smule selvbiografisk. Foto: Natacha Djervad Danielsen

Gik skævt allerede fra barndommen

For Henrik Jürgensen startede problemerne allerede, da han var 12 år, og hans mor blev syg.

- Det bliver lidt dysfunktionelt det hele. Der var ikke nogen i skolen, som sagde: "Din mor er blevet syg. Hvordan går det?" Det blev mere afstumpet, og min far var ikke den, jeg havde den bedste kommunikation med, fortæller Henrik Jürgensen.

Efter flere år som misbruger kom Henrik Jürgensen på et misbrugscenter, hvor han begyndte på en metadon-nedtrapning.

- Det er svært for normale mennesker at sluge, hvor ekstremt det egentlig er. Jeg føler meget, jeg har mistet min normalitet, efter jeg har været på misbrugscenter, hvor man hører den der aggresive tone hele tiden. Jeg bliver selv aggresiv, når jeg bliver nedtrappet. Det er mange dage, hvor du ikke sover. Det er ligesom at få tortur. Du bliver skør i hovedet af det, og jeg havde ikke nogen, jeg kunne ringe til og sige: "Jeg har det ad helvede til i dag", siger Henrik Jürgensen.

Glad for en chance mere

I dag er Henrik Jürgensen oven på og glad for at være med i Forsorgsmuseets projekt.

- Det er jo ligesom at få lov til at prøve en gang til, og så er det jo også en form for selvterapi og noget, jeg bare skal ud med, siger Henrik Jürgensen.

Udover at Henrik Jürgensen passer ind i projektet, er hans billeder, ifølge Jeppe Wichmann Rasmussen, interessante på grund af det selvbiografiske lag og i form af de materialer, de er lavet på.

Henrik Jürgensens billeder er nemlig lavet på skrottede Ikea-borde, gamle spækbrætter og stumper af træ. Kasserede ting, som han har fundet i sin container eller hamret sammen.

- Det har Henrik nok også følt, at han selv har været en gang imellem. Kasseret. Derfor er det ret modigt at være så ærlig, som Henrik er. Det er der ikke mange af os, der tør være. Han deler sine inderste tanker og følelser med den, der oplever hans billeder, og det er vanvittigt inspirerende, siger Jeppe Wichmann Rasmussen.

Alle materialer, Henrik Jürgensen maler på, er kasserede ting fra containere nær hans værksted. Dette lærred er et gammelt spækbræt. Foto: Natacha Djervad Danielsen

