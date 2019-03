Fynske kvinder skal til Special Olympics - Jeg kan ikke beskrive, hvor fedt det er

Om få dage lyder startskuddet til Special Olympics World Summer Games, og det bliver med dansk deltagelse.

Celine, Christina og Michele er alle på det danske fodboldlandshold, som skal repræsentere Danmark i Abu Dhabi.

- Det første gang, jeg skal afsted, så jeg glæder mig helt vildt, siger Christina Lynge.

Special Olympics er verdens største stævner for udviklingshæmmede. Der deltager over 7000 atleter, og der bliver dystet i 24 forskellige sportsgrene.

Også Celine Eglin er begejstret for at være med, når der om fem dage er åbningsceremoni på Zayed Sports City Stadium.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor fedt det er, siger hun.

Fokus på sammenhold

De tre fynske piger kender hinanden på forhånd. De spiller nemlig sammen i Boldklubben Enghaven i Odense. De rejser sammen med 86 andre deltagere fra Kastrup til Abu Dhabi, hvor der venter store oplevelser.

Det ved Michele Gregersen, der var med, da der i 2015 var Special Olympics i Los Angeles.

- Man er i fællesskabet, og man er sammen med alle de andre, som man ikke plejer at være sammen med. Man kommer også ud og ser håndbold og badminton og noget af det andet, fortæller hun.

I alt er der 11 fynske atleter med, når den danske delegation rejser til Abu Dhabi. Udover fodbold deltager fynboerne i gymnastik og bowling. Andre danske deltagere er repræsenteret i sportsgrenene boccia, golf, håndbold, atletik, svømning, ridning og badminton.

Går uimponeret til værks

Legene varer fra 14. til 21. marts, og 170 lande er repræsenteret.

Selvom det er en stor begivenhed, går Celine Eglin uimponeret til opgaven. I hvert fald fokuserer hun mest på det sociale aspekt, når man spørger til, hvad hun glæder sig mest til.

- Det er bare at spille fodbold og hygge mig med mine kammerater. Lære nogle nye og andre mennesker at kende, siger hun.

Parasport Danmark, der repræsenterer Special Olympics i Danmark, har ikke en konkret målsætning for medaljer, da Special Olympics er en breddeidrætsbegivenhed. Derfor har man mere fokus på fællesskab og sammenhold. Men der mangler ikke tro på egne evner hos de tre piger.

- Vi er megagode, siger Christina Lynge.

Hun mener dog, at Rusland er en farlig modstander for det danske hold. Det er i hvert fald et hold, der har voldt danskerne problemer tidligere.

- Vi har bare ikke kunne slå dem i lang tid. Det bliver så nu, vi skal det, siger hun.

Der er også tro på sejr hos både Celine Eglin og Michele Gregersen. Og skal man tro deres forudsigelser, bliver det en målrig kamp.

Michele regner med at score fire mål og Celine med at score to.

