Bekymret sosu-studerende: - Jeg kan ikke give omsorg og pleje til alle

Der var mandag valgdebat på Social- og Sundhedsskolen i Middelfart. Her var det store tema, hvordan de danske politikere vil sikre sig flere sosu-hjælpere og -assistenter i fremtiden.

Tal fra FOA viser nemlig, at de danske kommuner skal tiltrække mere end 40.000 nye sosu’ere over de næste ti år samtidig med, at der bliver flere ældre.

Alene på Fyn vil der komme til at mangle 3.668 sosu’ere i 2028. Det vækker bekymring blandt eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Middelfart.

- Det er et problem, at vi mangler sosu’ere, for vi vil gerne have tid til at hjælpe borgerne. Det betyder, at jeg ikke kan give den omsorg og pleje til alle. Jeg skal prioritere, hvem skal have mest, og hvem skal ikke have så meget, fortæller Laura Busk Hauge, der læser på uddannelsen.

Mangel på praktikpladser

Særligt et emne ville eleverne gerne have svar på under valgdebatten - praktikpladser.

For på sosu-uddannelsen er der et påkrævet praktikforløb, men ifølge en elev er der ikke praktikpladser nok til de studerende på Fyn. Det problem vil folketingskandidat Araz Khan (V) gerne gøre en indsats for at komme til livs.

- Vi har forsøgt at imødekomme den her udvikling. Vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad vi gør ved det her problem. Vi skal se på, om det offentlige kan bistå med praktikpladser. Der skal uddannes flere sosu-assistenter til at pleje de ældre, siger han.

S vil have elevløn under hele uddannelsen

Hos Socialdemokratiet giver man besparelserne på sundhedsområdet skylden for, at der ikke er nok praktikpladser til de studerende.

- Vi skal forpligte vores kommuner og regioner til at lave flere praktikpladser. Hvis vi investerer i vores arbejdsmiljø altså i gode arbejdsforhold, så er der mange, der gerne vil arbejde med det her område, fortæller folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S).

Socialdemokratiet kom i forrige uge med et velfærdsudspil, som blandt andet vil sikre elevløn til de studerende over 25 år på hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Derudover vil partiet have flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem.