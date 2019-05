Alternativet siger nej til Vollsmose-plan: - Jeg kan ikke stå inde for det

Alternativets mand i Odense byråd Abdirashid Abukar Abdi kan ikke længere se sig selv i det forlig om fremtidens Vollsmose, der vil betyde nedrivning af 1000 boliger og genhusning af omkring 3000 mennesker.

Læs også Afsløring: Se, hvor og hvornår 1.000 Vollsmose-boliger rives ned

- Vi har været med hele vejen i forhandlingerne og kæmpet for at sikre beboerne en ordentlig behandling. Ikke mindst en rimelig genhusning af de berørte beboere. Desværre har vi kun opnået en relativt ubetydelig indflydelse på aftalen, siger Abdirashid Abukar Abdi.

Grunden til, at han ikke længere vil sætte sit navn på aftalen skal findes i bydelen, hvor størstedelen af de vælgere, der stemte ham ind i byrådet bor.

- Jeg kan ikke stå inde for det længere. Det skyldes jo, at jeg snakker med mine vælgere derude, og dem er jeg nødt til at stå bag, siger Abdirashid Abukar Abdi og fortsætter:

- Jeg kan se, at der er mange beboere, der er utrygge. Det er dem jeg taler med, når jeg er i bydelen, og mange af dem føler ikke, at de er blevet inddraget nok i processen.

Læs også 1.000 boliger skal rives ned: Enhedslisten melder sig ud af Vollsmose-aftale

Vil sende et klart signal

Abdirashid Abukar Abdi erkender, at hans nej til Vollsmose-aftalen næppe ændrer på, at planen bliver stemt igennem. Han er også tilhænger af, at Vollsmose bliver åbnet op mod resten af Odense, men måden det skal ske på er ikke forenlig med alternativets menneskesyn, siger han:

- Vi vil med vores nej til forliget sende et klart signal til beboerne i Vollsmose om, at de er ligeværdige borgere, som har krav på samme respekt, som alle mennesker i Danmark har det.

- Jeg kan ikke skrive under på aftalen. Det her handler ikke om prestige, men om mennesker af kød og blod, siger Abdirashid Abukar Abdi.

Det er på onsdag, byrådspolitikerne skal underskrive aftalen om fremtidens Vollsmose.