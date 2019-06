Kirsten har alzheimers: - Jeg nyder nuet - og hvis jeg glemmer det bagefter, er der ikke noget at gøre ved det

- Den hænger sgu da fast, skraldgriner 65-årige Kirsten Lindholm Stenum.

Hun er til bueskydning for første gang i sit liv og har netop affyret en hjemmelavet pil med stor succes.

Kirsten lærer nyt hver dag i Nyborg Kommunes forløb for yngre demente. I dag er det bueskydning. Foto: Morten Grundholm

Kirsten har alzheimers. En sygdom, der gradvist svækker hendes hjerne og gør hende dement.

- Det fik jeg konstateret for cirka et år siden. Jeg havde selv en mistanke om, at det nok var det, jeg havde, fortæller hun uden omsvøb.

- Vi har kun et liv, så lad os få det bedste ud af det. Og det gør jeg. Kirsten Stenum, 65-årig med alzheimers

Kirsten er uddannet sygehjælper, og hun kender derfor de klassiske symptomer på demenssygdomme.

- Jeg var ikke så slem til at glemme tidligere, men det blev jeg. Og det er jo ikke blevet bedre, erkender hun.

Men det forhindrer hende ikke i at komme ud og kaste sig over nye aktiviteter. Som for eksempel bueskydning på en bane i Vindinge tæt på Nyborg.

Vi har jo kun et liv

Faktisk lærer Kirsten nye ting hele tiden.

"Kultur på hjernen" Det er for borgere i Nyborg Kommune, der er under 75 år, og som har en demensdiagnose eller mistanke om demens. Det er gratis at deltage. I samarbejde med seks kultur- og naturinstitutioner i Nyborg Kommune tilbydes borgeren et nyt og spændende forløb fyldt med unikke oplevelser. Kilde: Nyborg Kommune

Hun er nemlig med i forløbet "Kultur på hjernen" for yngre demente i Nyborg Kommune. Et forløb, der giver yngre demente mulighed for at komme ud blandt andre ligesindede og få oplevelser ud over det sædvanlige.

Demens rammer ikke kun de ældste. Omkring 3.000 danskere under 65 år er diagnosticeret med en dememssygdom.

Kirsten mener da også selv, at det er alt for tidligt, at hun er blevet ramt af alzheimers.

- Jeg ville slet ikke have haft det, men altså ... lyder det fra Kirsten, mens hun trækker på skuldrene og smiler:

- Vi har kun et liv, så lad os få det bedste ud af det. Og det gør jeg.

Kultur på hjernen-bueskydningsmøde i Vindinge - tæt på Nyborg. Yngre demensramte hygger sig i pausen. Foto: Morten Grundholm

Hvad har du gjort ved min mor?

Projektet "Kultur på hjernen" har kørt siden januar i Nyborg Kommune. Demenskoordinator i Nyborg Kommune Kirsten Lund Trevathan har fået flere henvendelser fra pårørende, der pludselig oplever en forandring hos de demensramte.

- Der var en datter, som ringede og spurgte: Hvad har du dog gjort ved min mor? Hun er lige pludselig så glad og anderledes at snakke med, fortæller Kirsten Lund Trevathan, der fortæller, at det er vigtigt, at yngre dementramte kan spejle sig i de mennesker, de omgås.

- Når de sidder sammen med nogen, der er meget ældre eller noget dårligere, gør det noget ved én. Det er ikke så oplivende. Hvorimod her får vi alle med, og så kan de lige pludselig nogle ting, som de ikke havde regnet med, siger hun.

Svigerdatteren Lotte kigger forbi dagens bueskydning. Og Kirsten er glad for at se hende. Foto: Morten Grundholm

- Der kommer min skønne svigerdatter, griner Kirsten og sænker buen, mens hun knuskrammer svigerdatteren Lotte.

Svigerdatteren kan tydeligt mærke en forskel på Kirsten Stenum, efter hun er kommet med i "Kultur på hjernen".

- Kirsten har fået noget at stå op til om morgenen. Hun har noget, som hun glæder sig til hver dag. Hun var meget skeptisk i starten - og sagde, at "det kunne hun ikke, fortæller Lotte Lindholm Petersen.

Men nu glæder Kirsten sig hver dag til at komme af sted.

- Det er lige før, at hun har for travlt, griner Lotte Lindholm Petersen.

Fakta om demenssygdomme Demens rammer oftest ældre personer, men nogle demenssygdomme kan ses helt ned i 40-årsalderen.

Cirka 89.000 personer i Danmark har demens. Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens.

Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom, men mange andre hjernesygdomme kan være årsag til demens.

Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.

Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark. Kilde: Nationalt videnscenter for demens

De største oplevelser

Men Kirsten nyder at have travlt, også selv om det kniber med at huske, hvad det er, hun har oplevet.

- Jeg får noget ud af det i nuet. Og med den sygdom jeg har, har jeg valgt at leve i nuet, siger Kirsten Stenum og fortsætter:

- Altså hvis jeg bare gik rundt og sagde: "Det kan du sgu alligevel ikke huske", så har jeg valgt at dreje den en kvart omgang og sige: Jeg nyder det i nuet - og hvis jeg så glemmer det bagefter, er der ikke så meget at gøre ved det.

Med "Kultur på hjernen" har Kirsten Stenum været med til at lave mad i det fri, tegnet, danset og sunget. Været på teatret, oplevet sværdkampe på Nyborg Slot og hygget med alle de andre.

- Det har givet mig nogle af de største oplevelser, jeg nogensinde har haft, siger Kirsten med tårer i øjnene og holder så en lang pause, mens hun får styr på tårerne:

- Det giver mig så meget. Og så mange fantastiske oplevelser.

- Hvis det her (projekt, red.) ikke havde været her, så havde jeg jo bare siddet foran fjernsynet 24-7, siger Kirsten Stenum.

- Nu glæder jeg mig bare helt vildt til næste gang. Og det er i overmorgen, storsmiler Kirsten Stenum.