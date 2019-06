Tørlagt dj på Tinderbox: - Jeg piner mig selv

Klokken er 16.30.

Der er fire en halv time til Morten Brangstrup ”Faustix” Olsen Hansen skal stå på scenen ved den elektroniske scene på dette års udgave af Tinderbox.

Jeg ved ikke, hvorfor man piner sig selv. Jeg gør det nok, fordi jeg godt kan lide det. Det er det, jeg lever for Faustix, dj på Tinderbox

- Jeg har haft ondt i maven, siden jeg vågnede, siger den danske dj, da TV 2/Fyn møder ham.

Han har kun sovet fire timer, forklarer han.

Før i tiden dulmede Faustix nerverne med øl og vodka. I dag sidder han med en rødbede- og ingefærjuice i hænderne.

- Jeg brød mig ikke om, at jeg havde brug for alkohol til at dulme mine nerver. Nu har jeg fået styr på min egen nervøsitet ved at drikke. Det er en oplevelse i sig selv at kunne huske alt, understreger han.

Hvad er forskellen på at spille, når man er godt kørende på alkohol, kontra når man er ædru?

- Når man har drukket, tager man ikke det hele med. Jeg er meget mere med nu. Tidligere gemte jeg mig bag alkoholen, forklarer dj'en.

Svær ventetid

Klokken 21 skal Faustix stå bag pulten på Magicbox. Der er stadig fire timer tilbage.

- Det er ventetiden, jeg ikke bryder mig om. Jeg er ikke nervøs ligeså snart, jeg trykker play, forklarer han og tilføjer:

- Jeg vil gerne derop (på scenen, red.) nu.

Hvorfor tager man rundt og spiller, når man bliver nervøs?

- Jeg ved ikke, hvorfor man piner sig selv. Jeg gør det nok, fordi jeg godt kan lide det. Det er det, jeg lever for, understreger han.

Allerede klokken halv fem er han overbevist om, at han går fra Magicbox med en god følelse, når han er færdig med spille elektroniske rytmer.

- Når man er færdig, så sidder man og tænker, at det var det hele værd, understreger han.

Hvad er det, der er så fedt?

- Det er reaktionen fra folk.