Annabell er asatroende: - Jeg skal gøre, hvad jeg selv tror på

- Hil Frigg!, siger gydjen.

- Hil Frigg!, svarer forsamlingen.

Sammen er de ved at hidkalde de nordiske guder til dagens ynglingeindvielse af 13-årige Annabell Kristensen fra Mariager. Det er de asatroendes svar på konfirmation.

Hele natten har Annabell Kristensen siddet udenfor. Udesidningen skal få den unge til at reflektere over sin barndom og forberede sig på voksenlivet. En slags styrkeprøve før overgangen til livet som voksen.

Familien deltager i ritualet

Efter en lang nat udenfor er ritualet omsider i gang. Salen på Ravnsborg - Jim Lyngvilds vikingebolig ved Korinth - er fyldt med venner og familie, som er kommet for at tage del i ynglingeindvielsen.

- Du træder ind som en ung pige, og du træder ud som en ung kvinde, siger Inger Johanne Syverud. Hun er gydjen, der skal få Annabell sikkert gennem overgangen fra barn til voksen.

Gydjen er en kvindelig præst i den gamle nordiske mytologi, som står for de religiøse ceremonier.

- Hun har været meget med i hele processen, hvor vi har snakket om guderne. Det gør man jo også i kristendommen. Så hun har fået en oplæring i asatroen. Forskellen er i ritualet, hvor allesammen er med, og hvor alle deltager i ritualet, siger Inger Johanne Syverud.

Ofring til guderne

Som led i ritualet har Annabell fundet en ting, som hun vil ofre til guderne.

- Jeg skulle kaste noget i ilden, som betød virkelig meget for mig, og det var så min bamse, forklarer hun.

Annabell Kristensens far, mor og lillebror er også asatroende, og derfor har det været naturligt for hende at vælge den vej. Alligevel har hun gået til almindelig konfirmationsundervisning med sin klasse, fordi forældrene ville have, at hun traf sin beslutning på et oplyst grundlag.

- Det er ligegyldigt, hvad de andre tænker. Jeg skal gøre, hvad jeg selv vil i stedet for bare at følge med strømmen. Jeg skal gøre, hvad jeg selv tror på, siger Annabell Kristensen.