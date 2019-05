Knud Romer: - Jeg troede, hun ville kastrere mig

Der var tumultagtige tilstande i det store Talktelt på Heartland sidst på fredag eftermiddag. Forfatter Knud Romer og dramatiker Line Knutzon blev modtaget som rockstjerner med hujende klapsalver.

Bagefter mødtes de med endnu varme kinder i TV 2/ Fyns studie på Heartland Festival til en snak om blandt andet glæden ved fremmede mennesker.

- Jeg synes, at jeg er meget åben. Jeg kan godt lide at tale med fremmede. På Frederiksberg, hvor jeg bor, hilser vi på hinanden. Også selvom vi ikke kender hinanden. Det kan gøre mig meget glad, hvis jeg for eksempel står ved et busstoppested og have en virkelig dejlig samtale med en eller anden og gå opløftet derfra, siger Line Knutzon.

Kleenex og et klap på skulderen

Også Knud Romer har gode oplevelser med vildt fremmede.

- Jeg troede, at jeg var omgivet af kolde og grådige og egoistiske danskere, men jeg har opdaget, at jeg er omgivet af verdens sødeste og mest hjælpsomme mennesker. Jeg sad engang i toget og græd. Pludselig kom en kleenex flyvende og landede på mit bord. Manden, der havde kastet den, kom forbi på sin vej ud og gav mig lige et klap på skulderen. Det er fantastisk, at vi ikke bare er konkurrencemennesker, men også er flokdyr, som hjælper hinanden med at overleve, siger Knud Romer.

Kø-vrede

Line Knutzon oplever dog ikke kun glæde i det offentlige rum. Hvis hun kommer til at springe over i en kø, kan hun blive mødt af stor vrede. Men så har hun en taktik.

- Så vender jeg mig om mod dem og siger, at jeg er virkelig ked af det. Men jeg gør det på en måde, hvor jeg i virkeligheden gerne vil have, at personen får det dårligt og skammer sig. For det var jo ikke min hensigt at genere nogen, siger Line Knutzon.

Knud Romer og Line Knutzon har først mødt hinanden i dag, men har haft det godt sammen.

Dramatiker Line Knutzon og forfatter Knud Romer besøger TV 2/Fyns studie på Heartland. Foto: Morten Albek

- Han er en rigtigt sød mand. Sjov og skæg at snakke med. Han er godt selskab og kan anbefales, siger Line Knutzon om Knud Romer.

Han er også begejstret for sit møde med dramatikeren.

- Jeg blev utroligt overrasket over, hvor intelligent og ekstremt humoristisk, hun er. Jeg troede, at der kom en iskold Knutzon kvinde, som kunne kastrere mig på ti sekunder. Jeg var meget nervøs for, om vi kunne have en samtale. Men så finder jeg i stedet den her totalt laid-back, sjove og åbne person. Så endnu en gang fik jeg afmonteret samtlige af de fordomme, som jeg er så god til at bygge op, siger Knud Romer.