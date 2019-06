'Allerhøjeste sted' forsøgte at standse Galschiøts turisttavle: - Jeg tror, de frygtede politiske komplikationer

I Galleri Galschiøt var ejeren og kunstneren godt tilfreds med, at det efter flere års ansøgningsproces lykkedes at blive godkendt til at få en brun turistoplysningstavle ved Fynske Motorvej.

Men pludselig fik Jens Galschiøt at vide, at skiltet ikke måtte komme op alligevel.

Læs her historien om, hvad der - ifølge kunstneren - skete i de dramatiske dage omkring 26. april, da skiltet efter en række besværligheder kom op ved Fynske Motorvej.

- De siger: "Vi er blevet stoppet fra allerhøjeste sted". Jeg ved ikke, hvad det allerhøjeste sted er, men det må være politisk. Jeg kan ikke forestille mig andet, for de faglige folk har godkendt skiltet, siger Jens Galschiøt, der er kendt for sin kunst med politiske budskaber.

Skiltet indeholder silhuetter af Galschiøts værker. Deriblandt den indre svinehund, en H.C. Andersen med bryster. En gravid teenager, der bliver korsfæstet. Frihedsgudinden med teksten "Freedom to pollute" (frihed til at forurene) og et vartegn for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Kina i 1989 med teksten "nationens traume" på kinesisk.

Altsammen politiske budskaber.

Galleri Galschiøts brune turistoplysningsskilt. Foto: Vejdirektoratet

- Der er nogen, der har siddet og kigget på det skilt og sagt "det er sgu for politisk, det kan give komplikationer formentlig i forhold til udlandet", og derfor prøvede de at stoppe det, mener Jens Galschiøt.

Det viser skiltet Survival of the fattest (2012) er en 3 meter høj kobberskulptur. En overvægtig retfærdighedsgudinde bliver båret af en udsultet mand. Skulpturen er en kommentar til den vestlige verdens retfærdighedssans.

H.C. Andersen i en queer tid (2012) viser Andersens kvindelige sider og diskuterer, hvordan Andersen kunne have reageret i vores tid, hvor det ikke er usædvanligt at flirte med sin kønsidentitet.

Unbearable (2015) viser en isbjørn, der bliver spiddet på en stigende CO2-graf. Blev opstillet ved klimatopmødet COP21 i Paris og har siden været opstillet i byer verden over.

Skamstøtten (1995) er ni meter høj og blev lavet som mindesmærke over massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989. Skulpturen er opstillet i Hongkong og har kostet Jens Galschiøt et permanent indrejseforbud i Kina.

Freedom to Pollute (2002) viser en frihedsgudinde, der sender røgsøjler til vejrs og har teksten "Freedom to Pollute" på en lovbog. Skulpturen skal ses som en kommentar til den vestlige verdens krav om vækst og forbrug.

I Guds navn (1997) viser en korsfæstet gravid teenager. Skulpturen sætter fokus på den katolske kirkes modstand mod prævention.

Min indre svinehund (1993) blev samtidig stillet op mange steder i Europa. Skulle sætte fokus på immigration og social ulighed. Kilde: Galleri Galschiøt. Se mere

Grundig proces i Vejdirektoratet

Skiltet havde været igennem en månedlang designproces i Vejdirektoratet. Det viser en aktindsigt, som TV 2/Fyn har foretaget.

Efter Jens Galschiøt havde søgt om at få et brunt turistoplysningsskilt og godkendelsesudvalget havde været på besøg i galleriet, startede arbejdet med at finde ud af, hvad skiltet skulle forestille.

Helt nærliggende valgte Vejdirektoratet at vise en samling af de politiske kunstværker, som galleriet og kunstneren er kendt for i hele verden.

15. januar 2019 blev der i Vejdirektoratet udarbejdet en skitsetegning.

13. februar blev det ønskede design bestilt ved direktoratets egen grafiker.

6. marts blev designet godkendt.

11. marts blev tavlen bestilt og sat i produktion.

5. april blev tavlen, der havde kostet 62.000 kroner, pludselig stoppet, selvom den var færdig og lå klar til opsætning.

Altså efter knap fire måneders proces blev skiltet, som Vejdirektoratet selv havde designet, pludselig bremset.

Ifølge Vejdirektoratet skete det af hensyn til trafiksikkerheden

Ivar Sande fra Vejdirektoratet har ikke oplevet før, at et skilt blev stoppet så sent i processen. Foto: Christoffer Laubel

- Hvis der står meget tekst, og der er mange figurer. kan der være rigtig mange ting, der tager trafikantens opmærksomhed. Det er vi meget opmærksomme på, fordi vi vægter trafiksikkerheden meget højt, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Ivar Sande.

Er det ikke meget sent i processen at finde ud af, når man har haft mange måneder til at kigge på den?

- Absolut. Jeg tror også, det er første gang, det er sket, at vi så sent er blevet opmærksomme på distraktionerne, siger Ivar Sande.

Jens Galschiøt forsøgte at imødekomme Vejdirektoratet ved at komme med forslag til forenkling.

- Jeg foreslog at tage H.C. Andersen ud, men jeg kunne høre, at det var ikke det, de var interesseret i. Det var faktisk lidt svært at finde ud af, hvad de mente, siger Jens Galschiøt.

Den kinesiske skamstøtte, som fremgår af skiltet, er i virkeligheden ni meter høj og har skabt stor politisk modstand i Kina. Skulpturen har kostet Galschiøt et permanent indrejseforbud i landet.

Skamstøtten blev stillet op i Hongkong som mindesmærke for massakren på Den Himmelske Freds Plads i 1989. Skulpturen er dog ikke velset af det kinesiske styre, og det har medført permanent indrejseforbud i Kina for Jens Galschiøt. Foto: arkiv

Ivar Sande fra Vejdirektoratet afviser, at det pludselige stop for opsætningen af skiltet skulle være forbundet med Galschiøts politiske motiver.

Skiltet kom op

Men selv om Jens Galschiøt ikke er overbevist om, at det handlede om trafiksikkerhed, er han glad for, at sagen endte, som den gjorde.

Efter at have gennemgået alle skiltets elementer med Vejdirektoratet, endte det nemlig alligevel med, at skiltet kom op, som det var planlagt. Uden ændringer.

Skiltet står nu ved afkørsel 48 (Tietgenbyen) på Fynske Motorvej i østgående retning.

- Måske er det udtryk for et potentielt forsøg på, at man ville lave censur fra politisk side, men jeg ved det jo ikke. Jeg er bare glad for, at jeg har fået mit skilt. Og jeg har haft et strålende samarbejde med Vejdirektoratet, siger han.

Regler for de brune skilte Seværdigheden eller attraktionen skal ligge maksimalt 15 km fra nærmeste motorvej.

Der skal være en ”ledig” frakørsel. Der må kun opstilles én turistoplysningstavle per frakørsel i hver retning.

Skiltet betales af ansøgeren.

En godkendelse gælder i 20 år. Kilde: Vejdirektoratet

Motorvejsskiltet står nu opstillet ved Fynske Motorvej. Foto: Ole Holbech