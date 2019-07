6.000 halmballer og 42 brandmænd: - Jeg tror, vi er færdige til aften

En brand i 6000 små halmballer og nogle bigballer, der krævede 42 brandmænd fra hele landet, er forhåbentlig slukket fredag inden aften.

Torsdag klokken 18.35 rykkede Beredskab Fyn ud til en voldsom brand i en lade i Frørup. Årsagen til branden skyldtes et overophedet transportbånd, hvor der gik ild i motoren. I første omgang var der tale om 4000 halmballer, men ejerne på gården oplyser, at det egentlige tal er tættere på 6000.

Indsatslederen ved Beredskab Fyn Jesper Domar Rossen, var ude ved branden til klokken halv tre i nat, hvor halvdelen af de 42 brandmænd løbende var blevet sendt hjem igen.

- Jeg tror, vi er færdige senest til aftensmad i dag. Der er en lille risiko for, at vi skal derud et par gange mere, siger Jesper Domar Rossen.

En svær opgave

Branden er en af de større aktioner i indsatslederens tid som brandmand. Det var ikke nogen nem opgave for Jesper Domar Rossen, der påpeger flere problemstillinger, der gjorde opgaven svær.

Under de 6000 små halmballer lå der brænde og ikke langt fra ilden stod en olietank med diesel. Og strålevarmen kunne påvirke bygningen, som laden lå op ad.

- Vi køler meget for at undgå, at det breder sig til bygningen. Der blev sat massivt ind fra starten, og vi bruger rigtig meget vand. Der er ingen brandhaner i området, så tankvognene skulle køre i pendulfart i området, siger Jesper Domar Rossen.

Selvom det var en voldsom brand, så er indsatslederen tilfreds med, hvordan den blev håndteret.

- Jeg er meget tilfreds med indsatsen. Laden brændte frygtelig meget og frygtelig kraftigt. Der var mit første mål, at hvis der er dyr, skal vi fjerne dem vi kan hurtigst muligt. Så skulle vi køle den her olietank, og branden måtte ikke sprede sig til resten af bygningen. Det mål havde jeg i hovedet fra start. Det lykkedes og det var jo fedt, siger Jesper Domar Rossen.

Kan blusse op igen

Brandvæsnet har hevet halmballerne ud på marken og væk fra laden, hvor de har slukket dem en efter en. Men der er stadig en risiko for, at de kan blusse op igen.

- Skulle det begynde at ryge i løbet af de næste på dage, det håber vi bare ikke sker. Men det kan ske, og så må vi derud igen, siger Jesper Domar Rossen.

Efter kun et par timers søvn tager Jesper Domar Rossen fredag morgen ud til branden igen. Nu er det efterslukningsarbejdet, der gælder.

- Så krydser vi fingre for, at et sted mellem middag og aften, kan vi sige tak for hjælpen og sende beredskabsstyrelsen hjem, siger Jesper Domar Rossen.